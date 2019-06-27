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На ремонт школ и детсадов Благовещенска из городского бюджета направлено 75 миллионов

На ремонт школ и детсадов Благовещенска из городского бюджета направлено 75 миллионов
Фото: Амур.инфо

Более 75 миллионов рублей направлено из городского бюджета на ремонтные работы в образовательных организациях Благовещенска. За лето в столице Приамурья обновят 30 учреждений образования.

Ремонты кровель, фасадов, полов, ограждений, замена окон и многие другие виды работ запланированы в благовещенских школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Уже с июня во многих школах идут плановые работы, некоторые из них завершены.

В этом году специалисты выполнят ремонт кровли трех учреждений: в школе № 10 после завершения работы школьного лагеря, в школе № 22 (первый корпус) уже идут активные работы, а завершены – в детском саду № 5 (1 корпус, улица Тополиная, 51/1).

В одиннадцати учреждениях образования осуществляется замена оконных блоков.

Кроме того, в детских садах № 60 (2 корпус, улица Кантемирова, 2/2) и 67 (2 корпус, улица Студенческая, 34/5) обустроят прогулочные участки и выполнят ремонт в группах для детей раннего школьного возраста.

В июле планируется провести ремонт спортивных залов в школе № 27 и лицее № 11, а также стадионов в гимназиях № 1 (1 корпус, улица Калинина, 13) и № 25 (1 корпус, улица Калинина, 130/2).

Семь детских садов Благовещенска оснастят системой видеонаблюдения. Кроме того, на территории пяти детсадов установят малые архитектурные формы (беседки, кораблики, песочницы).

Основные ремонтные работы будут завершены до 1 августа, чтобы образовательные учреждения города смогли пройти приемку к началу учебного года, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дети #образование #школа

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