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Благовещенцы могут принять участие в очистке реки Бурхановки

Благовещенцы могут принять участие в очистке реки Бурхановки
Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжается цикл мероприятий по очистке реки Бурхановки. Очередная уборка пройдет 28 июня в 14:00 на улице Горького – на участке от Театральной до Кузнечной.

Очистка реки проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Участниками станут молодежный совет Почты России УФПС Амурской области, корпус добровольцев Благовещенска, а также неравнодушные жители города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Организаторы: муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» при поддержке администрации Благовещенска, совместно с муниципальным казенным предприятием города «ГСТК».

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#природа

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