Благовещенцы могут принять участие в очистке реки Бурхановки
В Благовещенске продолжается цикл мероприятий по очистке реки Бурхановки. Очередная уборка пройдет 28 июня в 14:00 на улице Горького – на участке от Театральной до Кузнечной.
Очистка реки проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Участниками станут молодежный совет Почты России УФПС Амурской области, корпус добровольцев Благовещенска, а также неравнодушные жители города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Организаторы: муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» при поддержке администрации Благовещенска, совместно с муниципальным казенным предприятием города «ГСТК».
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