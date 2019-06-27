Благовещенцы могут принять участие в очистке реки Бурхановки

Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжается цикл мероприятий по очистке реки Бурхановки. Очередная уборка пройдет 28 июня в 14:00 на улице Горького – на участке от Театральной до Кузнечной.

Очистка реки проходит в рамках мероприятий, приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Участниками станут молодежный совет Почты России УФПС Амурской области, корпус добровольцев Благовещенска, а также неравнодушные жители города, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Организаторы: муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» при поддержке администрации Благовещенска, совместно с муниципальным казенным предприятием города «ГСТК».

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#природа

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Александр Авдеев