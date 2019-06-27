На космодроме Восточный построят аэропорт, способный принимать Boeing и Аirbus

Фото: roscosmos.ru

«Начало строительства – 2023 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2029 год», – говорится в материалах.

Отмечается, что аэропорт сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных воздушных судов – Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжелые самолеты типа Ан-224 для транспортирования негабаритных и тяжелых космических аппаратов.

Кроме того, в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного.

Стоимость создания аэропорта составляет 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года, говорится в материалах.

Ранее Амур.инфо сообщало, что аэропорт построят в амурском наукограде Циолковский.