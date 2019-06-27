Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 4

На космодроме Восточный построят аэропорт, способный принимать Boeing и Аirbus

На космодроме Восточный построят аэропорт, способный принимать Boeing и Аirbus
Фото: roscosmos.ru

Аэропорт, способный принимать российские и зарубежные самолеты, в том числе сверхтяжелые, а также возвращаемые ступени многоразовых ракет-носителей, построят на космодроме Восточный в 2029 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы на сайте госзакупок.

«Начало строительства – 2023 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию – 2029 год», – говорится в материалах.

Отмечается, что аэропорт сможет принимать широкую номенклатуру отечественных и зарубежных пассажирских и транспортных воздушных судов – Ил-76, Ту-154, Ту-204, Ан-124-100, Boeing-747-400-ER, Аirbus A380, а также сверхтяжелые самолеты типа Ан-224 для транспортирования негабаритных и тяжелых космических аппаратов.

Кроме того, в аэропорту смогут приземляться первые ступени многоразовых ракет, стартующих с Восточного.

Стоимость создания аэропорта составляет 26,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года, говорится в материалах.

Ранее Амур.инфо сообщало, что аэропорт построят в амурском наукограде Циолковский.

Просмотров всего: 327

#космодром #строительство #транспорт

распечатать


Власть

В этом году в Приамурье построят 2 нефтеперекачивающие станции

Происшествия 5

В Белогорске Хитмен помог найти наркотики у машиниста поезда

вчера, 19:40
Власть 4

Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог
Общество 2

Дети из многодетных семей Приамурья смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

вчера, 17:58
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    лишь бы на нашем аэропорту не сэкономили

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    Хорошо коли так. По самым первым планам, аэропорт для космодрома уж 4 года как построен должОн быть.

  • ыхр

    ыхр
    20 минут назад

    глядишь, и Свободный обл.центром станет))

  • ay

    ay
    17 минут назад

    ыхр

    глядишь, и Свободный обл.центром станет))



    Не станет. У него моста ТАКИХ новых мостов нету.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь