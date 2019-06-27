В России планируют смягчить запрет на рекламу алкоголя: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

За год долги россиян по квартплате выросли на 121 миллиард рублей; на курильском острове извержение вулкана уничтожило все живое; реформа РАН ударила по отечественной науке. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Читателей «Российской газеты» явно привлечет материал, начало которого опубликовано на первой полосе. Как вы знаете, с 1 июля в очередной раз повысятся цены на услуги ЖКХ. Думаю, что не в последний раз. Так вот, в газете пишут, что за 2018 год долги по квартплате выросли на – внимание! – 121 миллиард рублей! Это на 11,6 процента больше, чем в предыдущем году. Заголовок хороший: «Обратный отсчет». То есть, понятно: чем выше стоимость услуг ЖКХ, тем больше неплательщиков. А значит, на следующий год в газете напишут о том же самом: о росте долгов.

Также в номере

На что еще следует обратить внимание? На информацию о том, что Минсельхоз готовит законопроект, отменяющий запрет на рекламу алкоголя. И скоро на баннерах появятся призывы покупать вино отечественного производства – пока речь идет только о нем. Потребителям расскажут, где можно найти хорошее местное вино, укажут его наименование и место происхождения. Таким образом, насколько я понимаю, будут бороться с импортом, в частности, с винами из Грузии.

А еще «Российская газета» страны разбирается в том, действительно ли отравился Бари Алибасов или это очередная пиар-акция шоумена. Ну уж если об этом пишет главная газета страны, то пиар явно удался.

Полный абзац

А еще я заострю ваше внимание на небольшой заметке о том, что на курильском острове Райкоке – этот «осколок архипелага» был домом для птиц, животных и растений – произошло извержение вулкана, при этом – непредсказанное: ничто не предвещало этого явления. В считанные минуты там было уничтожено все живое: пепел достиг высоты 11 километров, температура лавы – 1 000 градусов. Специалисты не исключают, что подобное может произойти и на других островах, в частности, на Шикотане.

Очень интересно

В «Амурской правде» большая часть площади отдана материалу о том, как житель Китая нашел в Благовещенске родственников своих спасителей. История такова: более 60 лет назад амурчанки Валентина Дорошкина и Валентина Филатова пожертвовали свою кожу чуть не погибшему в огне китайчонку. И вот практически жизнь спустя 65-летний Мэн Сяньго приехал в Приамурье, чтобы отыскать своих, по сути, сестер. Подробности – в материале Анны Дёровой.

На посошок

Напоследок – «Аргументы неделi», где я обратил внимание на заголовок «Руководить Англией тоже будет клоун». Господи, подумал я, если «тоже», то какую страну имеют в виду первоначально, неужели… Но тут мой взгляд уже обнаружил в тексте Украину и ее нынешнего лидера Зеленского, что в корне пресекло появление крамольной мысли, даже и не дав ей оформиться.

Из остального – ну разве что о том, что реформа РАН нанесла чудовищный удар по фундаментальной науке (это главная тема еженедельника, ей посвящен целый разворот).И, загнав подальше мысли о том, что не обязательно быть клоуном, чтобы до слез смешить людей, заканчиваю обзор.