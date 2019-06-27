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сегодня, 09:25 1

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию
Фото: interfax.ru

Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Адвокат Евгений Балабас заявил, что его не известили об отправке подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.

В последнее время Хорошавин знакомился с материалами нового уголовного дела о взяточничестве при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года, в котором он тоже является фигурантом.

Материалы превышают сотню томов, рассмотрение может начаться этим летом.

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов – девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.

Карепкина и Икрамова в конце мая этапировали в разные колонии в Хабаровском крае.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Что то как-то странно получается... При ворующем и взяткоберущем Хорошавине бюджет области был профицитным, а при правильном Кожемяко вдруг стал чуть ли не дефицитным.

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