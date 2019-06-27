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Чье кунг-фу лучше: в Благовещенске сняли на видео драку мужчин в возрасте

Чье кунг-фу лучше: в Благовещенске сняли на видео драку мужчин в возрасте
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, которое запечатлело неоднозначный инцидент в Благовещенске. Героями ролика стали двое мужчин в возрасте – они дрались.

«На Пионерской, 40/1, двое старцев решили выяснить, чье кунг-фу лучше!» – пишет опубликовавший видео инстаграм-паблик kriminal.blg.

На кадрах видно, что в основном один из мужчин нападает на оппонента, а тот ограничился нанесением нескольких ударов. Один раз мужчина с рюкзаком падает на землю, но поднимается. Ролик обрывается, и неизвестно, чем все закончилось.

В основном пользователи Инстаграма ограничились шутливыми комментариями: «Вот из-за таких пенсионный возраст и повысили», но были и те, кто нашел происходящее опасным: «Мне одной не смешно? Или люди не понимают, что любой перелом у пенсионера может привести к летальности, так как в таком возрасте кости не срастутся. Лучше, конечно, снимать, чем успокоить».

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 913

#происшествия

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