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В этом году в Приамурье построят 2 нефтеперекачивающие станции

В этом году в Приамурье построят 2 нефтеперекачивающие станции
Фото: Амур.инфо

В рамках масштабного проекта компании «Транснефть» по расширению пропускной способности нефтепровода ВСТО-2 в этом году в Приамурье будут построены две нефтеперекачивающие станции – в Магдагачинском и в Серышевском районах. Новые мощности позволят к 2020 году поднять годовую производительность нефтепровода до 50 миллионов тонн.

Нефтепровод ВСТО-2 доставляет нефть месторождений Восточной и Западной Сибири на дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. О реализации инвестиционной программы ПАО «Транснефть» в регионе рассказал вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов. Он обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Василием Орловым.

Компания является крупным налогоплательщиком Амурской области, сообщается на сайте областного правительства. Ожидаемый объём налогов в этом году составит около 2 миллиардов рублей.

На встрече в амурском правительстве обсудили варианты сотрудничества в социальной сфере, в том числе вопросы поддержки исторического наследия. Компания «Транснефть» поучаствует в проведении 11 российско-китайской ярмарки культуры и искусства, которая будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, имеются перспективы сотрудничества в модернизации образовательных учреждений.

В рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ООО «Транснефть – Дальний Восток» отремонтируют и оснастят современным оборудованием кабинеты математики, физики и химии в 10 школах области. Обновления в этом году ждут школы Белогорска, Шимановска, села Екатеринославка Октябрьского района, а также Архары. Помимо новой мебели, в кабинетах появятся интерактивные доски, наглядные пособия, микролаборатории для химических экспериментов, наборы для проведения экспресс-анализов и другое. На эти цели компанией «Транснефть» в этом году будет направлено почти 70 миллионов рублей.

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#областная власть #производство #строительство #финансы #школа #экономика

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