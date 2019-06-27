Дворовый футбол вновь устраивают в Белогорске

Детская юношеская спортивная школа «Белогорец» готовится к первенству по дворовому футболу «Белогорск – футбольная страна». Соревнования пройдут с 3 июля по 15 августа на стадионе «Амурсельмаш». Прием заявок на участие в первенстве Белогорска уже стартовал.

«Белогорские мальчишки состязаются в городском первенстве по футболу среди дворовых команд уже седьмой год подряд. Зародились соревнования в Белогорске в 2013-м, – рассказывает тренер-преподаватель ДЮСШ “Белогорец” Николай Шабонин. – Все желающие дворовые команды могут присоединиться. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: 2009-2011 год рождения. В этой возрастной категории заявлено уже 8 команд. В категории 2006-2008 год рождения – 7 команд и в категории 14+ – 6 команд. Судейская состоится 2 июля в 10:00 на стадионе "Амурсельмаш". В заявку разрешается включить не более 10 игроков».

Начнется городское первенство 3 июля. Соревнования пройдут на стадионе «Амурсельмаш» по правилам игры в мини-футбол: 5 игроков на поле и 1 вратарь. По итогам первенства будут определены победители и призеры. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами соответствующих степеней. В каждой возрастной группе определят лучших игроков, сообщает пресс-служба Белогорска.

По вопросам организации и проведения соревнований необходимо обращаться по адресу: ул. Калининская, 57, телефоны: 2-20-08, 89146108743. Последний срок приема заявок – 2 июля до 10:00.