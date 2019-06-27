Теплотрассы Белогорска готовят к зиме

Фото: Пресс-служба Белогорска

Главное теплоснабжающее предприятие Белогорска «Горэнерго» готовит теплотрассы к очередному отопительному сезону. С мая отремонтировано пять участков, отмечают специалисты.

Активная подготовка к ремонту началась на одном из протяженных участков сетей по улице Скорикова. В рамках модернизации здесь будет заменено 342 метра теплотрассы. Из областного и городского бюджетов на эти цели выделено более 12 миллионов рублей.

«Причина ремонта – высокая степень износа трубопроводов на участке теплотрассы котельной «Районная» по улице Скорикова, – рассказывает специалист управления ЖКХ Инна Галстян. – Ремонтно-восстановительные работы необходимы для бесперебойного теплоснабжения в период зимы 10 многоквартирных домов, детского сада, пожарной охраны, объектов Белогорской больницы и других потребителей. Подготовительные работы уже ведутся. Специалисты вскрывают тротуар, убирают бордюрный камень. Были спилены деревья. Они росли над теплотрассой. После производства всех работ благоустройство этой территории будет восстановлено.

В период проведения ремонтных работ пешеходная зона по левой стороне будет перегорожена бетонными блоками, предупреждают специалисты. Передвижение возможно будет только по правой стороне улицы Скорикова.

«Проезд автотранспорта будет осуществляться по одной полосе при организации реверсивного движения. При хороших погодных условиях планируется начать работы с 1 июля», – добавила Инна Галстян.