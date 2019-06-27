Для пожилых амурчан и инвалидов покупают 10 машин с подъемником

В Амурской области создается служба «Мобильная бригада». Для нее купят 10 автомобилей с электроподъемниками для инвалидной коляски. Машины нужны, чтобы доставлять пожилых людей и людей с инвалидностью в специализированные медицинские учреждения.

Вместимость спецавтомобилей – восемь пассажирских мест с электроподъемником для инвалидной коляски и обустроенным местом для перевозки инвалида-колясочника. В салоне есть кондиционер и кнопка экстренной связи с водителем. Покупка машин обойдется в сумму около 17,6 миллиона рублей. Это средства федерального бюджета.

Пять автомобилей распределят в южных районах Приамурья, пять – в северных. Поставка машин ожидается в конце июля.

«В настоящее время в регионе живет около 250 тысяч пожилых людей, из них более 30 тысяч живут в сельской местности, и им, несомненно, необходима поддержка. Особенно она нужна жителям села, которым сложно передвигаться. Покупка автотранспорта поспособствует улучшению здоровья пожилых людей, что, в свою очередь, позволит увеличить продолжительность их жизни. Забота о старшем поколении – приоритет для области», – отметила министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

Как сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области, закупка автомобилей – одно из мероприятий регионального проекта «Старшее поколение», являющегося одним из пяти региональных проектов национального проекта «Демография». Его задача – формирование условий для повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.

Проект «Старшее поколение» в Амурской области рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. На этот срок предусмотрено около 147 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – около 137 миллионов – выделяется из федерального бюджета. Около 10 миллионов предоставит областной бюджет.