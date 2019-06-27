Гороскоп на 27 июня: Весы не совладают с эмоциями, Рыбы решат личные проблемы

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня Овнам стоит опираться на внутренние ощущения. Звезды советуют прислушаться к себе и принять все решения так, как велит сердце. Постарайтесь абстрагироваться от мнения окружающих, оно будет вам вредить

Телец. Все важные дела стоит отложить на июль. Но жизнь нельзя просто так взять и остановить. Если какие-то встречи или решения нельзя перенести по времени, то постарайтесь хотя бы растянуть принятие окончательного решения. Опирайтесь на происходящие вокруг события.

Близнецы. Близнецы четверг проведут в одном ритме со звездами. Сегодня стоит отрабатывать свою карму по всем кармическим узлам. Затмение Юпитера пройдет мимо вас, поэтому семья сыграет важную роль в ваших начинаниях.

Рак. Сегодня Ракам стоит начать образовательные проекты. Если же вы в чем-то сомневаетесь, то лучше в это дело не лезть, так как переложить ответственность на других не получится.

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Лев. Луна придаст вашим действиям скорости. Вы сможете быстро решать проблемы, перестраиваться на новый ритм, решите се мелкие проблемы. Однако могут возникнуть проблемы в общении с коллегами. Постарайтесь держать себя в руках и не психовать по пустякам.

Дева. Постарайтесь сегодня отдать все долги. Стоит вспомнить не только о денежных долгах, но и внутренних. Звезды советуют в этот четверг пересмотреть свои взгляды на окружение и решить, кто друг, а кто враг.

Весы. Многие Весы сегодня будут чрезмерно эмоциональными. Особенно это касается близкого окружения. Держите себя в руках и не давайте окружающим манипулировать вашими мыслями и делами.

Скорпион. Единственное, чего не стоит делать сегодня – это запускать долгосрочные проекты. Если же вы сможете исключить все риски, тогда этот день будет для вас знаковым и поворотным. Вторая половинка поддержит любое ваше решение.

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Стрелец. Чувствуйте меру своих желаний. Если вам чего-то сегодня захочется, не тратьте на это деньги, лучше отложите до лучших времен. Семейная обстановка будет самой уютной и доброй, вкусный ужин в кругу близких успокоит Стрельцов и даст стимул работать дальше.

Козерог. Луна в гармонии с Венерой призывают забыть о неприятностях и с головой окунуться в романтику. Важные дела поставьте на паузу.

Водолей. Будьте внимательны к событиям, которые происходят вокруг вас. Прорабатывайте терпение и целеустремленность. Вас ждет успех в сфере контактов.

Рыбы. Рыбы сегодня будут за все отвечать самостоятельно. Меркурий переходит в знак Льва, а это значит, что 27 июня Рыбам стоит перенести важные встречи, а подписывать договор звезды рекомендуют уже в июле. Личные проблемы лучше решать до обеда, иначе мелкая ссора может перерасти в крупный конфликт.

Астролог: Элона Пресветлая