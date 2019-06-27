Астрологический прогноз на июль 2019 года

Наступает судьбоносное время – мы приближаемся к сезону и затмений, и периоду ретро-Меркурия. 3 июля нас ждет солнечное затмение в Раке, а 17 июля лунное затмение в Козероге.

Люди и события, приходящие в нашу жизнь в июле, могут обрести особый смысл и важность, хотя поначалу можем не придавать им значения. Решения, принятые в это время, могут кардинально изменить жизнь. Возможны события, которые буквально пинком выбросят из зоны комфорта. Июльские затмения будут значимы для Раков, Козерогов, Овнов и Весов, рожденных во второй и третьей декаде.

Особенность этого сезона затмений в том, что он совпадает с периодом ретроградности Меркурия, который продлится с 8 июля до 1 августа. Меркурий отвечает за информацию, контакты, деловые процессы и связи, знакомства, поездки, учебу и торговлю. В этих сферах нам многое придется перестраивать, переделывать, менять. Мы можем возвращаться к старым делам и проектам, к людям из прошлого. Учитывая влияние солнечного затмения в Раке, возможно возвращение к своим корням, истокам, восстановление родственных связей, возвращение домой, на родину и так далее. Это может быть связано с переоценкой семейных отношений, а также изменением привычек, поведения, установок, которые были заложены еще в детстве. Хорошо в такой период перебирать семейные архивы, восстановить родословную.

Новые начинания, новые знакомства, сотрудничество в период ретро-Меркурия нежелательны, потому что могут оказаться недолговечными, либо очень многое придется потом переделывать, а результат скорее всего окажется не таким, как мы рассчитывали. Но если вы давно хотели что-то реализовать или восстановить какие-то отношения, то сейчас можно попытаться. Вопросы и проблемы, которые долго не решались, тоже могут получить свое завершение, особенно в середине июля – вблизи лунного затмения. Могут быть найдены пропавшие вещи. Но возрастает вероятность сбоев и поломок, связанных с техникой, транспортом, связью. Неблагоприятное время для покупки телефонов и автомобилей.

Астролог: Анна Вольницкая