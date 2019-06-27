День молодежи Благовещенск отметит масштабным концертом

27 июня Россия отмечает День молодежи. Основные мероприятия состоятся в Благовещенске в ближайший выходной – 29 июня. Они пройдут на набережной Амура, на площади ОКЦ, в Первомайском и Городском парках.

29 июня

С 12:00 до 14:00 в Первомайском парке запланирована праздничная программа.

В 17:00 праздничная программа, посвященная Дню молодежи, начнется на площади ОКЦ.

С 17:00 до 21:00 праздник отметят в Городском парке.

С 18:00 до 22:00 на набережной Амура в районе ротонды запланирована концертная программа для молодежи с участием молодежных танцевальных коллективов, вокальных исполнителей и кавер-групп. В ходе концерта состоится торжественная церемония награждения за вклад в реализацию молодежной политики города Благовещенска.

С 18:00 до 22:00 на набережной у Триумфальной арки начнется работа молодежных интерактивных, предпринимательских площадок. Концепция их организации заключается в том, чтобы показать подросткам и молодежи, чем можно заниматься в Благовещенске, включая современные виды досуга. Территорию набережной от переулка. Уралова до Триумфальной арки поделят на 5 кварталов по направлениям: «Спортивный», «Маркеты», «Милитари», «Интерактивно-развлекательный», «Детский». Кроме того, будет работать зона фудкорта.

С 19:00 до 22:00 в Белогорье перед зданием ДК пройдет концертно-развлекательная программа «Пижамная дискотека».

Также с 19:00 до 22:00 в Плодопитомнике запланирована молодежная дискотека.

В 21:00 на молодежную дискотеку приглашают в селе Садовое. Одна продлится до 23:00.

29 июня с 14:00 до 22:00 в целях обеспечения безопасности будет ограничен для движения автотранспорта участок улицы Краснофлотской – от Уралова до Калинина, сообщает городская администрация.

30 июня

С 10:00 до 12:00 на площади ОКЦ пройдут соревнования по скейт-бордингу.

С 16:00 до 18:00 в парке Дружбы состоится концертная программа, посвященная Дню молодежи.