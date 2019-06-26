Из-за подтопления в Селемджинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)

Режим чрезвычайной ситуации ввели вечером 26 июня в Селемджинском районе. Решение об этом было принято на заседании КЧС, которое прошло в Февральске. Северным селам угрожает подтопление в связи с высоким уровнем воды в реке Селемджа. Уже подтоплено больше 20 дворов.

Обильные осадки повлияли на уровень воды в Селемдже. 25 июня произошло подтопление двух участков автодороги сообщением поселок Экимчан – поселок Златоустовск. В одном километре от Экимчана дорога подтоплена на расстоянии около 100 метров и на глубину до 120 сантиметров. На 56 километре – на расстоянии около 40 метров и глубиной до 90 сантиметров. Проезд для всех видов транспорта в настоящее время закрыт.

Как сообщает правительство Амурской области, без транспортного сообщения остались три населенных пункта в Селемджинском районе: поселок Ольгинск, поселок Златоустовск и село Ивановское. В селе Февральское подтоплено 22 дворовых территории, в селе Бысса – одна. По информации исполняющего обязанности главы администрации Селемджинского района в населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.

«Ситуация находится под тщательным контролем главы района, в обеспечении безопасности населения задействованы все службы», – сообщил первый заместитель главы администрации Селемджинского района Вадим Михолап.

Как сообщало Амур.инфо, в Селемджинский район отправилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в составе 30 человек и восьми единиц техники для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки.

Для обеспечения бесперебойной связи с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области и видеоконференцсвязи в Селемджинский район выдвинулся мобильный узел связи на базе автомобиля «Зил». Для переправы транспортных средств в районе подтопления дороги будет работать плавательное транспортное средство.