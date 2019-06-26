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В Белогорске Хитмен помог найти наркотики у машиниста поезда

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Белогорского линейного отдела в ходе отработки поступившей оперативной информации задержали помощника машиниста с наркотиками. Обнаружить наркотические средства помогла служебно-розысная собака по кличке Хитмэн.

Во время проведения досмотра вещей в рюкзаке мужчины была обнаружена пачка из-под сигарет. Внутри нашли наркотические средства в смеси с табаком со специфическим запахом. Задержанный пояснил, что обнаруженное вещество является гашишным маслом, которое он изготовил для личного употребления без цели сбыта.

«При этом он прибыл на работу для заступления на смену в качестве помощника машиниста, что дает основание полагать об употреблении им наркотиков на рабочем месте, в том числе при управлении подвижным составом», – сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Работодатель принял решение об увольнении машиниста из локомотивного депо станции Белогорск.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    В БЕЛОГОРСКЕ ХИТМЕН ПОМОГ НАЙТИ НАРКОТИКИ У МАШИНИСТА ПОЕЗДА

    Название заголовка показывает уровень IQ его создателя.

  • speciya-64@mail.ru

    speciya-64@mail.ru
    1 час назад

    задержали помощника машиниста...,решение об увольнении машиниста, машиниста то за что???

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