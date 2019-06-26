Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог

Фото: правительство Амурской области

26 июня президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Государственного совета. В совещании примет участие глава Приамурья Василий Орлов. Госсовет будет посвящен дорожному строительству, качеству ремонта и содержания дорог.

При подготовке к заседанию Госсовета обсуждались, в частности, проекты поправок в законодательство. Изменения предусматривают создание центров мониторинга стоимости стройматериалов. Также предлагается создание общероссийской программу приведения в нормативное состояние автодорожных мостов и железнодорожных переездов.

Кроме того, при подготовке заседания обсуждался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Амурская область участвует в программе. Как сообщало Амур.инфо, в дорожный фонд в 2019 году поступит больше 400 миллионов рублей на ремонт дорог Благовещенской агломерации.

«В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" только в этом году будут приведены в порядок 18 участков региональных и местных дорог. В 2019 году нам нужен результат: довести до нормативного состояния 68 % дорог, вошедших в Благовещенскую агломерацию, снизить аварийность и повысить безопасность на улично-дорожной сети Благовещенска. За 6 лет мы должны сформировать мощную и устойчивую дорожную сеть городской агломерации. Объемы ремонта на улично-дорожной сети в областном центре увеличатся в сравнении с прошлым годом более чем в два раза», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На приведение в нормальное состояние пешеходных переходов в области в этом году выделено 28,9 миллиона рублей. На транзитных региональных автодорогах планируется обустройство 8 пешеходных переходов, из них 5 возле детских учреждений. В городах и районах Приамурья приведут в порядок 97 пешеходных переходов, в том числе 58 вблизи образовательных учреждений, сообщает правительство Амурской области.