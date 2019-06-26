Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:04 1

Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог

Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог
Фото: правительство Амурской области

26 июня президент России Владимир Путин проведет в Кремле заседание Государственного совета. В совещании примет участие глава Приамурья Василий Орлов. Госсовет будет посвящен дорожному строительству, качеству ремонта и содержания дорог.

При подготовке к заседанию Госсовета обсуждались, в частности, проекты поправок в законодательство. Изменения предусматривают создание центров мониторинга стоимости стройматериалов. Также предлагается создание общероссийской программу приведения в нормативное состояние автодорожных мостов и железнодорожных переездов.

Кроме того, при подготовке заседания обсуждался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Амурская область участвует в программе. Как сообщало Амур.инфо, в дорожный фонд в 2019 году поступит больше 400 миллионов рублей на ремонт дорог Благовещенской агломерации.

«В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" только в этом году будут приведены в порядок 18 участков региональных и местных дорог. В 2019 году нам нужен результат: довести до нормативного состояния 68 % дорог, вошедших в Благовещенскую агломерацию, снизить аварийность и повысить безопасность на улично-дорожной сети Благовещенска. За 6 лет мы должны сформировать мощную и устойчивую дорожную сеть городской агломерации. Объемы ремонта на улично-дорожной сети в областном центре увеличатся в сравнении с прошлым годом более чем в два раза», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На приведение в нормальное состояние пешеходных переходов в области в этом году выделено 28,9 миллиона рублей. На транзитных региональных автодорогах планируется обустройство 8 пешеходных переходов, из них 5 возле детских учреждений. В городах и районах Приамурья приведут в порядок 97 пешеходных переходов, в том числе 58 вблизи образовательных учреждений, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 88

#губернатор #областная власть #российская власть #строительство #транспорт

распечатать


Общество 3

Дети из многодетных семей Приамурья смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Власть 2

В Приамурье ждут секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и других высоких гостей
Общество 2

В селе Амурское закрыта аварийная школа
Общество 2

В аэропорту Благовещенска пройдет споттинг-тур

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В 2019 году нам нужен результат: довести до нормативного состояния 68 % дорог, вошедших в Благовещенскую агломерацию, снизить аварийность и повысить безопасность на улично-дорожной сети Благовещенска".

    Аха, ждем: https://www.instagram.com/p/By1pY_hgqrX/?igshid=my5kk94olf0q

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь