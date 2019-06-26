Амурские лесхозы получили новую технику стоимостью свыше 30 миллионов рублей

Новая партия техники, приобретенной по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для проведения лесовосстановительных работ, поступила в Амурскую область. На приобретение девяти тракторов ВТГ-100 было затрачено более 30,5 миллиона рублей.

Технику получили Архаринский, Мазановский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Магдагачинский, Норский, Свободненский, Шимановский лесхозы. «Наш тракторный парк обновлялся в 2013 году. Всего в лесхозе на балансе больше двадцати гусеничных и колесных единиц. Большая часть, произведенная в советское время, морально устарела, и такую технику очень затратно модернизировать и ремонтировать, – рассказал руководитель Завитинского лесхоза Алексей Бабич. – Новый трактор, который получили по нацпроекту, многофункциональный. У него в комплектации – бульдозерный отвал, который будет полезен при прокладке минерализованных полос и расчистке территории. К нему есть возможность присоединить прицепные агрегаты – культиватор, каток, плуг, которые будут использоваться для нарезки бород, ухода для ухода посадками и для выполнения других работ по лесовосстановлению».

Кроме возможности использовать на разных видах работ трактор ВТГ-100, произведенный на Волгоградском тракторном заводе, отличает надежный двигатель с турбонадувом, эргономичная современная кабина, отвечающая всем стандартам безопасности. Как говорят специалисты, он – модернизированная версия ДТ-75, который еще в 70-х годах прошлого столетия занимал призовые места на международных выставках.

Всю новую технику перед эксплуатацией зарегистрируют и поставят на учет. Кроме тракторов амурские лесхозы пополнили свои хозяйства лесными бороздными культиваторами, дисковыми боронами и лесным навесными плугами, катками-осветлителями и посадочными машинами.

По информации министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, ведомству на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом «Сохранение лесов» федерального проекта «Экология», на 2019-2021 годы из федерального бюджета выделят больше 500 миллионов рублей. На оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в 2019 году поступили средства в размере более 46,5 миллиона рублей.