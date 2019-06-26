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Амурские лесхозы получили новую технику стоимостью свыше 30 миллионов рублей

Амурские лесхозы получили новую технику стоимостью свыше 30 миллионов рублей

Новая партия техники, приобретенной по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для проведения лесовосстановительных работ, поступила в Амурскую область. На приобретение девяти тракторов ВТГ-100 было затрачено более 30,5 миллиона рублей.

Технику получили Архаринский, Мазановский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Магдагачинский, Норский, Свободненский, Шимановский лесхозы. «Наш тракторный парк обновлялся в 2013 году. Всего в лесхозе на балансе больше двадцати гусеничных и колесных единиц. Большая часть, произведенная в советское время, морально устарела, и такую технику очень затратно модернизировать и ремонтировать, – рассказал руководитель Завитинского лесхоза Алексей Бабич. – Новый трактор, который получили по нацпроекту, многофункциональный. У него в комплектации – бульдозерный отвал, который будет полезен при прокладке минерализованных полос и расчистке территории. К нему есть возможность присоединить прицепные агрегаты – культиватор, каток, плуг, которые будут использоваться для нарезки бород, ухода для ухода посадками и для выполнения других работ по лесовосстановлению».

Кроме возможности использовать на разных видах работ трактор ВТГ-100, произведенный на Волгоградском тракторном заводе, отличает надежный двигатель с турбонадувом, эргономичная современная кабина, отвечающая всем стандартам безопасности. Как говорят специалисты, он – модернизированная версия ДТ-75, который еще в 70-х годах прошлого столетия занимал призовые места на международных выставках.

Всю новую технику перед эксплуатацией зарегистрируют и поставят на учет. Кроме тракторов амурские лесхозы пополнили свои хозяйства лесными бороздными культиваторами, дисковыми боронами и лесным навесными плугами, катками-осветлителями и посадочными машинами.

По информации министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, ведомству на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом «Сохранение лесов» федерального проекта «Экология», на 2019-2021 годы из федерального бюджета выделят больше 500 миллионов рублей. На оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в 2019 году поступили средства в размере более 46,5 миллиона рублей.

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#сельское хозяйство

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