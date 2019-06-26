В Благовещенске в рамках международного фестиваля открылось сразу 10 выставок

Сразу 10 новых выставок можно увидеть в Амурском краеведческом музее в рамках Российско- китайской ярмарки культуры и искусства. Торжественное открытие экспозиций состоялось во вторник, 25 июня.

Известный скульптор Александр Бурганов передал в дар музею Тихомирова бюсты Александра Тихомирова и директора галереи русского искусства в Китае Лю Минсю. Две фотовыставки посвящены юбилейным датам – 10-летию проведения фестиваля и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

На них можно увидеть самые яркие моменты Российско-китайской ярмарки и уникальные фотографии из Российского государственного архива кинофотодокументов. Музеи Дальнего Востока представляют коллекции из Якутии и Хабаровска: «Северные узоры» и «Мотивы древнего искусства» – яркие образцы традиционного и современного декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера.

«На нашей выставке представлено традиционное шитье из конского волоса: комплекты одежды, торбаса, конское убранство. Это уникальные работы в разной технике», – рассказала заведующая выставочным отделом Якутского музея им. Ярославского Марьяна Стручкова.

Московский Фонд развития современного искусства привез на ярмарку выставку художника Игоря Обросова. Амурчан в музее представляет керамист Елена Брест. А китайские мастера показывают свои уникальные работы. В это же время в Хэйхэ проходят выставки амурских художников.