В Челябинске обнаружили девушку, похожую на Дженифер Лопес

Девушка из Челябинска прославилась на всю Россию необычной внешностью. Наталья очень похожа внешне на Дженнифер Лопес и с профессиональным макияжем различить звезду и девушку из Челябинска невозможно.

О том, что черты лица девушки очень схожи с чертами знаменитой певицы, заметила визажист, которая собирала девушку на праздник. Профессионал решила поэкспериментировать и повторила знаменитые образы певицы.

И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на неё посыпались предложения о съёмках в различных журналах.

Сейчас девушка делает портфолио и рассказывает, что хочет стать моделью.