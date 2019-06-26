Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 2

В Челябинске обнаружили девушку, похожую на Дженифер Лопес

В Челябинске обнаружили девушку, похожую на Дженифер Лопес
Фото: instagram.com/m.n.eee18/

Девушка из Челябинска прославилась на всю Россию необычной внешностью. Наталья очень похожа внешне на Дженнифер Лопес и с профессиональным макияжем различить звезду и девушку из Челябинска невозможно.

О том, что черты лица девушки очень схожи с чертами знаменитой певицы, заметила визажист, которая собирала девушку на праздник. Профессионал решила поэкспериментировать и повторила знаменитые образы певицы.

И, как только фотографии Наташи с красивым макияжем стали расходиться по Сети, на неё посыпались предложения о съёмках в различных журналах.

Сейчас девушка делает портфолио и рассказывает, что хочет стать моделью.

Просмотров всего: 387

#жизнь #шоу-бизнес #юмор

распечатать


Общество 5

В прокуратуре объяснили, почему не просили арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть благовещенку
В России и мире

Владимира Кличко спасли с горящей яхты
В России и мире

Алла Пугачева приедет на свой концерт в Минске на поезде
В России и мире 5

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Плевать

    Плевать
    1 час назад

    Жду с нетерпением эту модель в Москве, запишусь на массаж...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь