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сегодня, 20:33 0

Амурские пограничники нашли тайник на судне

Амурские пограничники нашли тайник на судне
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли попытку нелегального перемещения через государственную границу товаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В июне на российском судне заграничного следования при возвращении его из Китая сотрудники управления обнаружили тайник. Он находился в служебном помещении на нижней палубе.

Внутри тайника были сокрытые от таможенного и пограничного контроля товары – запчасти и масла, предположительно, для строительной техники, всего 34 наименования, общим весом около 400 килограммов.

Товары изъяли и направили на исследование, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.

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