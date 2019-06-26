Амурские пограничники нашли тайник на судне

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли попытку нелегального перемещения через государственную границу товаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В июне на российском судне заграничного следования при возвращении его из Китая сотрудники управления обнаружили тайник. Он находился в служебном помещении на нижней палубе.

Внутри тайника были сокрытые от таможенного и пограничного контроля товары – запчасти и масла, предположительно, для строительной техники, всего 34 наименования, общим весом около 400 килограммов.

Товары изъяли и направили на исследование, в дальнейшем будет принято процессуальное решение.