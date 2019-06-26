Амурский камерный хор «Возрождение» споет на китайском

28 июня в Амурском краеведческом музее пройдет концерт «Музыка на границе». В этот день у амурского камерного хора «Возрождение» состоится премьера программы. В заключительный день международного фестиваля в музее прозвучат песни на русском и китайском языках.

«Возрождение» – частый гость в Китае, где не только представляет русскую культуру, но и исполняет китайские песни, чем вызывает восторг слушателей. В новой программе хор объединил номера, которые уже были в творческой копилке, а также подготовил несколько премьер.

К примеру, в репертуаре впервые будет песня народа Внутренней Монголии про боевых коней Чингисхана. Ее исполнит солист Андрей Лиманский. Эти ноты у дирижера Елены Беляевой лежали с 2013 года. И вот песня дождалась своего часа. И это не единственная премьера.

«Китайцы очень любят, когда русские исполняют их песни. Поэтому в репертуаре у нас кое-что уже было, накопилось за много лет. Но пришлось еще основательно поискать и потрудиться, чтобы найти какие-то изюминки. Мы их нашли. Самое удивительное, что мы нашли эти изюминки, и сейчас нам самим очень нравится эта программа. Она очень необычная и очень эксклюзивная, я бы сказала», – поделилась Елена Беляева, художественный руководитель и дирижер Амурского камерного хора «Возрождение».

Китайские песни, которые уже были в репертуаре хора, по признанию зрителей, очень лиричные, напевные: колыбельная, песня о дружбе, о Родине, о любви. Многие из них хор исполнял в Китае в сопровождении симфонического оркестра – в Харбине, в Шанхае, в Хэйхэ. В новой программе будут только те, что исполнялись а капелла, и совсем новые.

Артисты уверены, что эта программа будет очень востребована в Китае. Но в то же время им хочется показать русскому зрителю многообразие китайской музыкальной культуры. Хористы говорят, что петь на китайском языке даже проще, чем на английском.

«Для нас проще, потому что в китайском нет специфических звуков, которые есть в английском и которые выдают незнание языка и русского человека», – признается артистка Амурского камерного хора «Возрождение» Екатерина Богданова.

Артисты вначале работают с переводчиком. Он рассказывает, как произносится текст, а потом проговаривают слова песен до автоматизма. И потом тексты учат наизусть. Будет в этой программе и русская музыка. Обязательно прозвучат «Катюша», «Вдоль по Питерской», «Во кузнице». При этом хористы не просто поют, но и танцуют. В завершение прозвучат самые зажигательные композиции: «Калинка», «Порушка» и ставшие уже международным хитом «Подмосковные вечера».