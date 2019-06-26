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О желании стать депутатом Благовещенской гордумы заявил гендиректор «Амурнефтестрой»

О желании стать депутатом Благовещенской гордумы заявил гендиректор «Амурнефтестрой»
Фото: amur.info

О своем желании участвовать в выборах в городскую думу Благовещенска заявили уже два человека. Это директор ООО «Выплаты по ДТП» Роман Кобыльцов по 10 избирательному округу и гендиректор ООО «Амурнефтестрой» Андрей Сутягин по 12 округу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», выбирать депутатов в думу седьмого созыва горожане будут 8 сентября. До 9 июля в горизбиркоме принимают документы от желающих пойти на выборы. По информации городской избирательной комиссии, в партии ЛДПР на конференции решили выдвинуть 30 кандидатов по всем 30-ти округам. В партии «Яблоко» – всего одного кандидата. Остальные региональные отделения конференции еще не проводили.

По данным горизбиркома, 26 июня пройдет конференция у «Единой России», 2 июля – у «Справедливой России». От представителей КПРФ еще ожидают уведомление.

Максимальное количество кандидатов, которое партии могут выдвинуть для участия в выборах в городскую думу, составляет 30 человек – по одному на каждый избирательный округ.

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#выборы #гордума #партии

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