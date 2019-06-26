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сегодня, 17:58 3

Дети из многодетных семей Приамурья смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Дети из многодетных семей Приамурья смогут ездить в общественном транспорте бесплатно
Фото: zsamur.ru

Проект поправок в областной закон о мерах социальной поддержки многодетных семей разработали депутаты города Свободный в соответствии с положениями послания президента РФ. Народные избранники предлагают обеспечивать бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей круглогодично.

Предложение рассмотрели на экспертном совете фракции «Единая Россия» в заксобрании региона.

Указанная льгота действует только в рамках учебного года и востребована среди 5 тысяч юных амурчан, живущих преимущественно в городах. Однако, уверены депутаты, это ограничение накладывает определенный отпечаток на их летний отдых. Многие таким образом лишаются возможности посещать спортивные секции, пришкольные лагеря и культурные учреждения.

Обсудив инициативу с министрами финансов, образования и социальной защиты населения области, члены экспертного совета решили законопроект поддержать и поручить комитету по вопросам социальной политики подготовить его к рассмотрению на августовском заседании законодательного собрания региона. В случае одобрения большинством парламентариев у министерства финансов региона будет время просчитать затраты, которые понесет бюджет, и включить их в проект формирования главного финансового документа на 2020 год, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

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#дети #закон #заксобрание #транспорт

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Что - то на многотетных все накинулись внезапно с поддержкой!

    Надо рожать!

  • тт

    тт
    1 час назад

    Чтобы рожали, вот поддержка, но вы там поострожнее, сначала изучите все нюансы этой поддержки, а то это хитрый предмет, вроде бы есть, но тут же и нет)), не всякому многодетному положена и не в полном объёме

  • Кюросао

    Кюросао
    24 минуты назад

    лето кончится и не будет оснований для выплат

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