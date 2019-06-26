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Амурчанам предлагается усовершенствовать ЕГЭ

Амурчанам предлагается усовершенствовать ЕГЭ
Фото: Амур.инфо

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой во время и после завершения кампании ЕГЭ.

Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, можно направлять на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«За последние годы удалось многое сделать, чтобы процедура ЕГЭ стала четкой, прозрачной и максимально продуманной. В этом нам очень помогли не только мнения и предложения экспертов, но и неравнодушных граждан. Постоянно совершенствуются контрольные измерительные материалы единого госэкзамена. Но ЕГЭ – это не застывший инструмент, он развивается, и мы внимательно прислушиваемся к любым конструктивным предложениям, чтобы при необходимости улучшить и донастроить какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации», – сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а наиболее интересные из них вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества, отмечает пресс-служба Рособрнадзора.

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#образование

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Комментарии
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  • Кюросао

    Кюросао
    1 час назад

    такой хреновой проверки ещё никогда не было-безумие

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