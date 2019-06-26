В Приамурье ждут секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и других высоких гостей

Предполагается, что в Амурской области побывают дальневосточные главы. Кроме того, ожидается приезд министра транспорта РФ Евгения Дитриха, зампредов правительства РФ Максима Акимова и Юрия Трутнева, председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, планируется провести совещание на тему развития транспорта. В частности, власти обсудят строительство путепровода в Свободном.

«На сегодняшний день есть поручение Юрия Петровича (Трутнева – Прим. ред.) для РЖД, чтобы они построили мост за счет собственных средств. Ведется проектирование этого моста, насколько мне известно. Честно говоря, нас не очень устраивают сроки проведения этих работ. Тема эта регулярно поднимается. Мы ожидаем сейчас большое совещание по этой теме, оно будет закрытое, но будут все первые лица. Сюда прилетает опять Юрий Петрович 5-го числа на пуск ракеты, и потом будут мероприятия в Тынде, 7-го числа – 45-летие БАМа, где соберутся все первые лица по этой теме – Олег Белозеров (РЖД), Евгений Дитрих, министр транспорта, Юрий Петрович и Максим Акимов– зампред правительства, который курирует транспорт. И мы еще раз эту тему поднимем», – сообщил глава региона.