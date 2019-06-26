Получивший тяжелые травмы при ремонте общежития ДальГАУ работник обратится в суд

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В государственной трудовой инспекции Амурской области посоветовали обращаться в суд молодому рабочему, который пострадал во время ремонта общежития ДальГАУ. В ведомстве поясняют, что так можно попробовать доказать факт несчастного случая на рабочем месте.

Дело в том, что нет официальных документов, которые бы подтверждали, что 24-летний парень действительно был трудоустроен и тяжелые травмы получил во время работы.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 29 апреля во время ремонтных работ в здании общежития ДальГАУ по адресу: улица Горького, 94. Там с высоты упал один из рабочих. Он сорвался с одного межэтажного перекрытия и упал на другое, пролетев примерно семь метров, рассказывал начальник управления по административно-хозяйственной работе ДальГАУ. Мама пострадавшего пытается добиться компенсации для пострадавшего сына. Трудовая инспекция проводила проверку после случившегося.

«Учитывая, что в ходе проверки факт трудовых отношений между вами и ООО "Амурбизнесрешение" не установлен, у инспекции отсутствуют основания для вынесения предписания об устранении нарушений трудового законодательства в части неоформления трудового договора по фактически возникшим отношениям, обязания работодателя оформить трудовой договор с вами, выплаты пособия и уведомления ФСС о необходимости начисления пособия по временной нетрудоспособности, возникшей в результате несчастного случая на производстве, обязании выплаты вам заработной платы и компенсации за нарушение срока ее выплаты, пресечения нарушений трудового законодательства и устранения всех нарушений в области охраны труда. Рекомендуем вам по вопросам, изложенным в заявлении, обратиться в суд с исковым заявлением», – говорится в ответе областной инспекции труда (имеется в распоряжении редакции).

В бумаге также указано, что ведомство пыталось связаться с организацией, на которую, по словам пострадавшего молодого человека, он работал. Однако сделать это не удалось: на двери офиса компании висит совсем другая вывеска, а договор аренды помещения расторгнут еще в феврале текущего года.

Оперативно-розыскные мероприятия благовещенской полиции тоже не принесли результата – правоохранителям не удалось установить местонахождение генерального директора ООО «Амурбизнесрешение».

В ДальГАУ инспекции пояснили, что контракт на выполнение работ по кампремонту несущих межэтажных конструкций и ограждающих конструкций наружных стен здания, а также по капремонту кровли и чердачного перекрытия здания общежития № 1 заключен с ООО «Стратегия Роста».

По словам мамы пострадавшего парня, который из-за полученных тяжелых травм до сих пор находится в больнице, правды они теперь собираются добиваться в суде, как и советуют в трудовой инспекции.