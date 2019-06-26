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За вмешательство в работу детского омбудсмена в Приамурье будут наказывать

За вмешательство в работу детского омбудсмена в Приамурье будут наказывать

Амурские депутаты на сессии заксобрания 26 июня приняли в первом чтении изменения в региональный закон об административной ответственности, устанавливающие наказание за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам ребенка. С инициативой таких поправок выступила областная прокуратура, после чего поправки одобрил комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Предлагается наказывать за вмешательство в работу детского омбудсмена, попытки повлиять на его решения, а также наказание последует за неисполнение должностными лицами запросов и требований уполномоченного по правам ребенка. За это планируется налагать штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь законопроект ждет второе чтение.

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#закон

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