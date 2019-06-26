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сегодня, 17:13 2

В Приамурье пропала 16-летняя девушка

В Приамурье пропала 16-летняя девушка
Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области пропала Екатерина Тихая 2003 года рождения. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром». Сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в «Громе» по телефону.

Агентству уточнили, что Екатерине 16 лет, она ушла из дома в селе Новокиевский Увал Мазановского района 25 июня. Вместе с ней в бега отправился парень девушки.

«Ушла из дома по улице Советской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Могла направляться в Свободный или Благовещенск», – отмечают в ПСО «Гром».

«Есть вероятность, что она вообще в Хабаровск уехала», – сказала агентству по телефону мама Екатерины.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, глаза карие, стрижка каре. Была одета: красные кроссовки‚ голубые джинсы, серая майка на бретельках. При себе имеет портфель серого цвета с белыми разводами. Особая примета: на левом предплечье – тату (слово life в виде кардиограммы).

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Екатерины, просят сообщить по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон: 8-914-584-71-10. Или по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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Комментарии
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  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    И зачем ее искать, если сама сбежала?

  • Lelka-a

    Lelka-a
    1 час назад

    Господи! Дети, ну зачем так делать! Ну если есть проблемы - хотя бы скажи...

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