В Приамурье пропала 16-летняя девушка

Фото: instagram.com/grompoisk

В Амурской области пропала Екатерина Тихая 2003 года рождения. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Гром». Сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в «Громе» по телефону.

Агентству уточнили, что Екатерине 16 лет, она ушла из дома в селе Новокиевский Увал Мазановского района 25 июня. Вместе с ней в бега отправился парень девушки.

«Ушла из дома по улице Советской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Могла направляться в Свободный или Благовещенск», – отмечают в ПСО «Гром».

«Есть вероятность, что она вообще в Хабаровск уехала», – сказала агентству по телефону мама Екатерины.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, глаза карие, стрижка каре. Была одета: красные кроссовки‚ голубые джинсы, серая майка на бретельках. При себе имеет портфель серого цвета с белыми разводами. Особая примета: на левом предплечье – тату (слово life в виде кардиограммы).

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Екатерины, просят сообщить по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон: 8-914-584-71-10. Или по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.