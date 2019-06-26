В Тюмени у мужчины удалили 15-килограммовую опухоль

В Тюмени врачи экстренно прооперировали мужчину, у которого обнаружили в брюшной полости 15-килограммовую опухоль. У мужчины стал расти живот, и он думал, что просто набирает вес.

Перед тем как мужчина обратился в больницу, ему стало тяжело дышать и передвигаться. Когда мужчина пришел в больницу, ему сразу сообщили об огромной опухоли.

«К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства – липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник, – цитирует Life заведующего хирургическим отделением «Медицинского города» в Тюмени Евгения Франка.

Как отметил специалист, не только разрастание новообразования, но и его масса стали серьезной трудностью для троих хирургов. Им приходилось постоянно поднимать 15-килограммовую опухоль, чтобы добраться до необходимых сосудов в теле пациента. Операция шла 10 часов. Врачи смогли удалить опухоль и сделали реконструкцию пищевода и желудка, в которые прорастало новообразование. Опухоль оказалась доброкачественной, и дополнительное лечение мужчине не требуется.

В мае 2019 года у мужчины удалили огромное новообразование на голове. Мужчина 20 лет не делал операцию, так как у него не было денег.