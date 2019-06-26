Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:18 2

В селе Амурское закрыта аварийная школа

В селе Амурское закрыта аварийная школа
Фото: Скриншот видео

В селе Амурское Белогорского района школу, где учатся 76 ребят, признали аварийной. С сентября этого года дети будут учиться в школе села Возжаевка. Некоторые родители против того, чтобы их детей перевели в другое учебное заведение. Дорога к знаниям, говорят они, будет тяжелой.

«Сказали, что детям опасно находиться в этом здании и нас переводят в филиал № 1 школы в Возжаевку, а наша школа закрывается. Родители с этим не согласны. Нам сказали, что выделят автобус, но только для начальных классов. Не у каждого есть возможность возить ребенка на своей машине. Дорога идет через падь, и температура зимой там опускается до минус 45, весной и осенью во время дождей пройти вообще невозможно, детям придется ходить в окружную более 4 километров», – сообщила жительница села Амурское Екатерина Лопата.

Люди записали видеообращение, касающееся школьной проблемы, и отправили его на «Прямую линию» Владимира Путина.

В областном минобре пояснили, что в декабре 2018 года после технического обследования школы выяснилось, что несущие конструкции находятся в ограниченном и ограниченно работоспособном состоянии. Часть здания, где расположены столовая и спортзал, – в аварийном состоянии. Его закрыли, провели противоаварийные мероприятия.

В мае 2019 года проведены обследования конструкций здания, в том числе фундамента. Техническое заключение ожидается в июле. После этого примут решение о возможности проведения капитального ремонта или сноса здания. В связи с невозможностью обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса администрация Белогорского района приняла решение о переводе обучающихся в филиал № 3 МОАУ СОШ № 1 Возжаевки.

В школе села Амурское обучаются 76 человек, 35 относятся к начальной школе, 41 – к основной. В новой для учеников села школе планируется открыть два дополнительных шестых класса и один седьмой. Учиться все школьники будут в одну смену.

«Расстояние между филиалами составляет 1 260 метров. Для организованного подвоза обучающихся школы Амурского в школу Возжаевки администрацией Белогорского района планируется открыть школьный маршрут "Амурское – Возжаевка", график подвоза разработан, имеются школьные автобусы марок "ПАЗ" и "Газель". Администрацией Белогорского района проработан вопрос о трудоустройстве педагогических работников и обслуживающего персонала филиала № 3 МОАУ СОШ № 1 Возжаевки в общеобразовательные организации, расположенные в Возжаевке», – говорится в ответе областного минобра.

Просмотров всего: 203

#дети #областная власть #школа

распечатать


Власть 1

Василий Орлов поучаствует в заседании Госсовета по развитию автодорог
Общество 3

Дети из многодетных семей Приамурья смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Власть 2

В Приамурье ждут секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и других высоких гостей
В России и мире

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня просидел с трупом отца
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Отец

    Отец
    1 час назад

    Где новые школы в Амурке ? В этой псевдо -космическонефтяной ? Губернатор Орлов инстаграмщик и не более, радует, что скоро Козлова пинком под одно место пнут, после реальной оценки его деятельности в СовФеде

  • Отец

    Отец
    1 час назад

    Лучшие ученики и люди будут продолжать уезжать с этого региона ибо: образование дно, авиабилеты - космос, медицина на дне, цены - 3,14ц, простой пример Ленивая мышца в Благовещенске для стейка - 1400 за кг!!! В Новосибирске- 520 р.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь