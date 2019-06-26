В селе Амурское закрыта аварийная школа

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В селе Амурское Белогорского района школу, где учатся 76 ребят, признали аварийной. С сентября этого года дети будут учиться в школе села Возжаевка. Некоторые родители против того, чтобы их детей перевели в другое учебное заведение. Дорога к знаниям, говорят они, будет тяжелой.

«Сказали, что детям опасно находиться в этом здании и нас переводят в филиал № 1 школы в Возжаевку, а наша школа закрывается. Родители с этим не согласны. Нам сказали, что выделят автобус, но только для начальных классов. Не у каждого есть возможность возить ребенка на своей машине. Дорога идет через падь, и температура зимой там опускается до минус 45, весной и осенью во время дождей пройти вообще невозможно, детям придется ходить в окружную более 4 километров», – сообщила жительница села Амурское Екатерина Лопата.

Люди записали видеообращение, касающееся школьной проблемы, и отправили его на «Прямую линию» Владимира Путина.

В областном минобре пояснили, что в декабре 2018 года после технического обследования школы выяснилось, что несущие конструкции находятся в ограниченном и ограниченно работоспособном состоянии. Часть здания, где расположены столовая и спортзал, – в аварийном состоянии. Его закрыли, провели противоаварийные мероприятия.

В мае 2019 года проведены обследования конструкций здания, в том числе фундамента. Техническое заключение ожидается в июле. После этого примут решение о возможности проведения капитального ремонта или сноса здания. В связи с невозможностью обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса администрация Белогорского района приняла решение о переводе обучающихся в филиал № 3 МОАУ СОШ № 1 Возжаевки.

В школе села Амурское обучаются 76 человек, 35 относятся к начальной школе, 41 – к основной. В новой для учеников села школе планируется открыть два дополнительных шестых класса и один седьмой. Учиться все школьники будут в одну смену.

«Расстояние между филиалами составляет 1 260 метров. Для организованного подвоза обучающихся школы Амурского в школу Возжаевки администрацией Белогорского района планируется открыть школьный маршрут "Амурское – Возжаевка", график подвоза разработан, имеются школьные автобусы марок "ПАЗ" и "Газель". Администрацией Белогорского района проработан вопрос о трудоустройстве педагогических работников и обслуживающего персонала филиала № 3 МОАУ СОШ № 1 Возжаевки в общеобразовательные организации, расположенные в Возжаевке», – говорится в ответе областного минобра.