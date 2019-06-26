Амурчанин сообщил, что жителей домов в Чигирях вынуждают гасить долг застройщика

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель дома № 82/2 по улице Лесной в селе Чигири Благовещенского района. Мужчина рассказал о непростой ситуации, в которой оказались жильцы этого дома и соседних: № 82, 82/1 по улице Лесной. Люди могут лишиться водоснабжения из-за долга застройщика их домов перед поставщиком электроэнергии.

Амурчанин объяснил, что компания-застройщик возвела четыре дома, один из которых еще не принят в эксплуатацию. Остальные три – № 82, 82/1, 82/2 по улице Лесной – были приняты. Сейчас же возникла ситуация, когда жильцы могут остаться без водоснабжения.

«Буквально месяц назад у нас сломалась скважина (она питает водой дома – Прим. ред.), в ней вышел из строя мотор. Так как четвертый дом еще не принят администрацией, скважина состоит на балансе у застройщика; у него постоянно нет денег. Если бы деньги были, все бы сделали, а так жителям пришлось самостоятельно собирать на новый насос. Мы его купили вместо этого застройщика, поставили. Но сейчас эту нашу насосную станцию ДЭК хочет отключить от электроэнергии за долги. Насколько я знаю, там долгов накопилось уже 270 тысяч. Застройщик напрочь отказывается платить. Выход нашли каким-то хитрым образом: мы, жители, опять же будем собирать деньги на эти цели», – рассказал амурчанин.

Он уточняет: фактически речь о том, чтобы жильцы оплачивали долг застройщика. Скважина останется на балансе у строительной компании, пока не будет сдан четвертый дом.

25 июня жильцы провели собрание, но не пришли к единому мнению относительно того, что нужно делать. «Кто-то готов чуть ли не в руки относить эти деньги, отдавать нашему застройщику», – говорит амурчанин.

Согласно документам, предоставленным агентству мужчиной, задолженность застройщика по состоянию на 27 мая составляет более 270 тысяч рублей.

Ситуацию агентству прокомментировала представитель компании-застройщика. По ее словам, есть обстоятельства, не озвученные жильцом дома № 82/2 по улице Лесной.

«Эта скважина строилась в 2011 году. Когда осуществлялось строительство скважины, на нее никто не запрашивал разрешительную документацию, проект и так далее. То есть разрешение на строительство, в принципе, на эти объекты ранее в Благовещенском районе не выдавалось. Соответственно, скважина была построена, и вода подана в дом. На данный момент это не один дом – это три многоквартирных жилых дома по 36 квартир в каждом и один двухэтажный – там 8 квартир. По сути, целый жилой микрорайон, – рассказала представитель застройщика. – Для того чтобы официально начать собирать средства с жильцов, необходимо получить ряд документов. Что это за документы? Это регистрация в собственность самой скважины, установление санитарно-защитной зоны, получение лицензии на водоснабжение и утверждение тарифов. Теоретически это все, конечно, сделать можно. Но надо отметить, что они [жильцы] за воду не платят вообще. Никому. Начиная с 2011 года. При этом получают воду, идеальную по анализам. Бесплатно. Почему бесплатно? Потому что для того, чтобы начать официально собирать деньги, требуется указанный набор документов».

Собеседница пояснила, что документы застройщик не получил вовремя. Так складывались обстоятельства, что не было ни возможности, ни ресурсов это сделать. К 2014 году скважина оказалась в аварийном состоянии, остро нуждалась в реконструкции. С учетом этого вопрос оплаты водоснабжения жильцами не поднимался: вода поставлялась с перебоями, были и другие проблемы. В 2017 году объект реконструировали, установили новое оборудование. Стоимость всех выполненных работ – около 1 миллиона рублей. К настоящему времени удалось сделать часть необходимых документов.

«Неоднократно мы говорили жильцам: к вам в дом попадает вода с нормальным напором и прекрасного качества. Но учитывая, что мы не можем физически сделать бумаги, чтобы официально вам выставить деньги, надо каким-то образом принимать решение, денежные средства собирать, чтобы элементарно был ресурс на случай поломки скважины и, в принципе, оплачивать текущие расходы – она же потребляет электроэнергию ежемесячно», – сообщила представитель застройщика.

Собеседница сказала, что несколько месяцев назад вышел из строя глубинный насос. Денег на ремонт не было, и жильцы собирали по 700 рублей с квартиры, а остальное финансировал застройщик. Проблему с насосом в итоге решили, оплатив около 50 тысяч рублей, собранных жильцами, еще столько же добавила строительная компания.

По словам представителя компании, долг за электроэнергию, о котором поведал амурчанин, скопился с начала 2018 года. «Говорим о том, что давайте мы будем по 500 рублей скидываться, и до конца года мы и долг погасим, и будем оплачивать текущие платежи, и сможем сформировать какой-то резерв», – объясняет собеседница.

«В настоящее время мы оформляем минимальный пакет документов для передачи насосной станции в собственность администрации Чигиринского сельсовета, но это длительный процесс, связанный с государственной регистрацией прав собственности и изготовлением большого пакета проектной документации. Мы планируем завершить все работы к концу 2019 года, после чего насосная станция будет передана в ведение сельсовета и ее эксплуатацией займется специализированная ресурсная организация. Но до этого времени необходимо оплачивать электроэнергию, которую потребляет станция, а также иметь ресурсы для ее текущего ремонта и обслуживания. Именно поэтому и было предложено жильцам микрорайона собрать деньги. И это всего 500 рублей с квартиры. Этих денег также будет недостаточно для оплаты всех платежей, оставшуюся часть доплатит застройщик», – заключила собеседница.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» также прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенского района: «На данный момент скважина находится в собственности застройщика. Она не передана ни жильцам, ни в какую-либо управляющую компанию, поэтому бремя платы за содержание объекта водоснабжения остается в ведении собственника. В соответствии с федеральным законом о водоснабжении и водоотведении, собственник обязан обратиться в региональную энергетическую комиссию Амурской области для утверждения тарифа на услуги водоснабжения. Далее оплата услуг производится только по утвержденному тарифу. Требование оплаты счетов за электроэнергию с собственников многоквартирных жилых домов является неправомерным. Для разрешения сложившейся ситуации собственникам многоквартирных жилых домов рекомендуется обратиться в прокуратуру».