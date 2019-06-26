В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня просидел с трупом отца

В городе Назарово Красноярского края ребенок два дня провел рядом с мертвым отцом. Соседи услышали плач ребенка и вызвали полицию.

Сначала в квартиру пришла инспектор по делам несовершеннолетних, но дверь не открыли. Тогда на помощь инспектору пришли сотрудники МЧС и полиции.

«При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери», – сообщили РИА Новости.

Правоохранительные органы начали серьезно относиться к запертым в квартирах детям после обнаружения пятилетней девочки-маугли в Москве 10 марта, которую мать оставила на несколько дней в захламленном и грязном жилище. Женщину признали невменяемой, девочку отправили в приют, где она пошла на поправку.