На набережной Амура 56 легкоатлетов стартанули против наркотиков

В мире очень много интересных и приятных вещей: спорт, игры, творчество, любимые хобби. Противопоставить эти занятия наркомании – задача, которую поставили пред собой организаторы акции в честь Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 26 июня у ротонды на набережной Амура прошло спортивно-развлекательное мероприятие.

Главное событие акции – забег на разные дистанции. 56 участников распределили по возрастным группам. Среди взрослых – два гражданина Китайской Народной Республики, которые по своей инициативе вызвались участвовать в забеге.

Вокруг забега организовали различные точки для зрителей – овчарка Гера показательно искала героин среди нескольких одинаковых ящиков и, конечно, находила. Гере в награду давали играть с мячом.

У ротонды расположился оружейный прилавок – желающие могли подержать в руках настоящие пистолеты, автоматы и ружья.

Для увлеченных наукой – лаборатория криминалиста. Зрителям демонстрировали оборудование для снятия отпечатков с разных поверхностей, всевозможные гаджеты настоящих сыщиков, которые хранятся в специальном чемоданчике.

Здесь же можно было получить вполне серьезную консультацию врача-нарколога. Амурский областной наркологический диспансер организовал открытую приемную врача, который рассказывал о видах зависимостей и раздавал буклеты со справочной информацией.

«Сегодня 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мы проводим информационно-просветительскую работу. Рассказываем о вреде и последствиях употребления психоактивных веществ», – рассказала специалист по социальной работе Амурского областного наркологического диспансера Олеся Евтишина.

Те, кто подходили к врачам, в основном спрашивали, как бросить курить – в такой зависимости признаваться не стыдно, табакокурение легализовано в нашем обществе. «Алкоголь, наркотики и курение табака – это все зависимость. Вред от наркотиков заметен почти сразу, алкоголя – через несколько лет. И при этом многие считают, что табак не разрушает социальную жизнь так, как спиртное и наркотики. На самом деле, не так быстро курение накладывает отпечаток на личность, но тоже отражается на характере человека. Так что это все – зависимости, которые разрушают жизнь человека и его семьи. И проще не приобретать зависимость, чем с ней потом бороться», – рассказал клинический психолог Амурского областного наркологического диспансера Алексей Морозов.

Перед началом забега с участниками и зрителями провели музыкальную зарядку.

Для участников акции свое мастерство показали спортсмены Амурской федерации ушу, а музыкальные подарки – исполнение популярных песен – подарили сотрудники амурского наркоконтроля.