В аэропорту Благовещенска пройдет споттинг-тур

Фото: Амур.инфо

1 июля в аэропорту Благовещенска состоится второй по счету споттинг-тур (18+). Мероприятие соберет людей, увлекающихся авиацией и тем, что с ней связано. Амурчане будут фотографировать воздушные суда.

Интернет-журнал Амур.life пообщался с жителями области, которые могут стать участниками предстоящего споттинга. Это настоящие энтузиасты, любящие авиационную технику.

«Друзья до сих пор не понимают, зачем я встаю в пять утра и мчу в аэропорт. Родные уже привыкли, иногда даже со мной ездят. Знаете, приятно послушать звук двигателя, уловить запах керосина. У меня больший интерес вызывают турбовинтовые самолеты, наверное, потому что в детстве летали из Февральска на L-410. А у Dash-8, Dash-6, Ан-24 звук просто завораживающий», – рассказал амурчанин Виктор Рахманов.

В мероприятии 1 июля смогут принять участие 30 споттеров – начинающие фотографы и профессионалы. Для аккредитации на споттинг необходимо прислать заявку. Как это сделать, а также подробности можно узнать здесь.

Как сообщало Амур.инфо, впервые авиаспоттинг в благовещенском аэропорту провели 16 июня 2017 года.