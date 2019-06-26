Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 0

На станции переливания крови нуждаются в донорах с отрицательным резус-фактором

На станции переливания крови нуждаются в донорах с отрицательным резус-фактором
Фото: Амур.инфо

27 июня в Благовещенске заработает мобильная станция переливания крови. Она расположится в районе ОКЦ и будет работать с 8:30 до 11:30.

Кровь может сдать каждый совершеннолетний здоровый благовещенец. Среди противопоказаний – хронические заболевания, например, язва, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма. Не рекомендуется сдавать кровь при приеме каких-либо препаратов. Если человек здоров, противопоказаний не имеет, ему нужно взять с собой паспорт, где указана городская прописка.

«Прием алкоголя исключается за 48 часов до предполагаемой сдачи крови, курение – хотя бы за час. С вечера не есть ничего жирного, копченого, молочного. Сейчас нужна кровь любая, но особо мы нуждаемся, как и всегда, в группах крови с отрицательным резусом», – пояснила заведующая отделом комплектования донорских кадров Амурской областной станции переливания крови Татьяна Первенецкая.

Просмотров всего: 149

#здоровье

распечатать


Общество

На набережной Амура 56 легкоатлетов стартанули против наркотиков
Общество

Новый руководитель Благовещенской больницы – о врачах, зарплатах, платных услугах и коечном фонде
Общество

Беременным амурчанкам будут оплачивать проезд до перинатального центра
Общество 4

В Приамурье объявлен новый сбор на лечение Даши Сибилевой
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь