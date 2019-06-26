На станции переливания крови нуждаются в донорах с отрицательным резус-фактором

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27 июня в Благовещенске заработает мобильная станция переливания крови. Она расположится в районе ОКЦ и будет работать с 8:30 до 11:30.

Кровь может сдать каждый совершеннолетний здоровый благовещенец. Среди противопоказаний – хронические заболевания, например, язва, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, бронхиальная астма. Не рекомендуется сдавать кровь при приеме каких-либо препаратов. Если человек здоров, противопоказаний не имеет, ему нужно взять с собой паспорт, где указана городская прописка.

«Прием алкоголя исключается за 48 часов до предполагаемой сдачи крови, курение – хотя бы за час. С вечера не есть ничего жирного, копченого, молочного. Сейчас нужна кровь любая, но особо мы нуждаемся, как и всегда, в группах крови с отрицательным резусом», – пояснила заведующая отделом комплектования донорских кадров Амурской областной станции переливания крови Татьяна Первенецкая.