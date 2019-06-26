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На большей части Амурской области без осадков: прогноз погоды на 27 июня

На большей части Амурской области без осадков: прогноз погоды на 27 июня
Фото: Амур.инфо

27 июня на большей части Амурской области малооблачно, без осадков. По северо-западу, юго-западу и юго-востоку области переменная облачность, местами ожидаются слабые дожди, грозы. Ночью в отдельных районах туман.

Ветер с востока, юго-востока разгонится до 3-8, с усилением до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 8...13, местами по северу – 3...8, днем – 22...27, местами в дожде – 12...17 градусов.

В Благовещенске будет переменно облачно, днем временами ожидается слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 11...13, днем – 17...19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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