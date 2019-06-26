В Амурской области приняли закон о страховании добровольных пожарных
Добровольных пожарных в Приамурье начнут страховать, а членам их семей в случае гибели пожарных будут выплачивать денежные компенсации. Также добровольным пожарным будут оказывать правовую помощь. Соответствующий закон приняли амурские депутаты во втором чтении 26 июня.
Законопроект был инициирован комитетом по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Он предполагает страхование жизни и здоровья добровольных пожарных, правовую защиту и финансовые выплаты в случае гибели или увечья, полученных при тушении пожаров или проведении аварийно-спасательных работ.
«У нас нет официальных юридически оформленных организаций, занимающихся добровольными пожарными. Поэтому оказывать финансовую помощь фактически некуда и некому, в связи с этим решено помогать каждому пожарному в отдельности. Для этого предложено гарантировать страхование пожарных, оказывать правовое сопровождение и предложено уйти от конкретной цифры компенсации и обозначить, что сумма определяется правительством, но минимум это будет 300 тысяч. Дело в том, что у нас есть добровольные пожарные, которые в алкогольном опьянении попадали на пожар, и с ними случалась трагедия. А были случаи, когда реально пожарные подвиг совершали. Кроме того, бывает на иждивении в семье погибшего один человек остается, бывает больше. Поэтому сумма компенсации индивидуально будет рассматриваться», – сказала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.
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