В Амурской области приняли закон о страховании добровольных пожарных

Законопроект был инициирован комитетом по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Он предполагает страхование жизни и здоровья добровольных пожарных, правовую защиту и финансовые выплаты в случае гибели или увечья, полученных при тушении пожаров или проведении аварийно-спасательных работ.

«У нас нет официальных юридически оформленных организаций, занимающихся добровольными пожарными. Поэтому оказывать финансовую помощь фактически некуда и некому, в связи с этим решено помогать каждому пожарному в отдельности. Для этого предложено гарантировать страхование пожарных, оказывать правовое сопровождение и предложено уйти от конкретной цифры компенсации и обозначить, что сумма определяется правительством, но минимум это будет 300 тысяч. Дело в том, что у нас есть добровольные пожарные, которые в алкогольном опьянении попадали на пожар, и с ними случалась трагедия. А были случаи, когда реально пожарные подвиг совершали. Кроме того, бывает на иждивении в семье погибшего один человек остается, бывает больше. Поэтому сумма компенсации индивидуально будет рассматриваться», – сказала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.