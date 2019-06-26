Отказ от медосвидетельствования привел благовещенца в колонию строгого режима

Амурчанин, упорно отказывавшийся медицинского освидетельствования, отправился в колонию строгого режима. Такой приговор вынес Благовещенский городской суд мужчине, которого четыре раза задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Впервые под суд водитель попал в июне 2018 года. Тогда мировой судья признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда он отсидел 10 суток.

Но должных выводов не сделал и еще несколько раз попался за рулем с признаками опьянения. В патрульном автомобиле водитель не выполнил законного требования инспектора о прохождении медицинского освидетельствования.

По закону, гражданин, не выполнивший законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, признается находящимся в состоянии опьянения.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающими обстоятельствами стал рецидив преступлений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Осужденный получил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение трех лет ему нельзя садиться за руль. Прямо в зале суда мужчину взяли под стражу.