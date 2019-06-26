Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:35 0

Отказ от медосвидетельствования привел благовещенца в колонию строгого режима

Отказ от медосвидетельствования привел благовещенца в колонию строгого режима
Фото: ru.depositphotos.com

Амурчанин, упорно отказывавшийся медицинского освидетельствования, отправился в колонию строгого режима. Такой приговор вынес Благовещенский городской суд мужчине, которого четыре раза задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Впервые под суд водитель попал в июне 2018 года. Тогда мировой судья признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Тогда он отсидел 10 суток.

Но должных выводов не сделал и еще несколько раз попался за рулем с признаками опьянения. В патрульном автомобиле водитель не выполнил законного требования инспектора о прохождении медицинского освидетельствования.

По закону, гражданин, не выполнивший законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, признается находящимся в состоянии опьянения.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающими обстоятельствами стал рецидив преступлений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Осужденный получил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение трех лет ему нельзя садиться за руль. Прямо в зале суда мужчину взяли под стражу.

Просмотров всего: 419

#криминал #происшествия #суды #транспорт

распечатать


В России и мире

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня просидел с трупом отца
Общество

В аэропорту Благовещенска пройдет споттинг-тур

Происшествия 1

Большая вода в Селемджинском районе отрезала от центра 4 села
Общество

Беременным амурчанкам будут оплачивать проезд до перинатального центра
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь