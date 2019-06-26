Большая вода в Селемджинском районе отрезала от центра 4 села

Тот факт, что временный технологический мост через реку Караурак смыло, на нарушение транспортного сообщения не повлиял, сообщили в администрации Селемджинского района. Рядом находится еще один мост, которым могут пользоваться люди.

Из-за повышения уровня воды в Селемдже встала паромная переправа между поселком Коболдо и селом Огоджа. В результате Огоджа осталась отрезана от районного центра. В результате размыва дорожного полотна на первом километре дороги Экимчан – Златоустовск отрезанными остались еще 3 села – Ивановское, Ольгинск и Златоустовск. В Селемджинском районе введен режим повышенной готовности.

«Когда только осадки начались, мы ввели режим повышенной готовности в районе. На сегодняшний день пошел спад воды на реке Селемдже. По Коболдо, по Экимчану вода упала на 60 сантиметров. По Стойбе мы сейчас проезжали, тоже уровень воды падает. Мы ожидаем прихода гребня воды в поселке Февральск, в село Февральское, в селе Бысса. Сейчас мы в Февральске, будем проводить заседание чрезвычайной комиссии, каждому нарежем свои задачи­ – кто что будет выполнять, не дай бог, конечно», ­– сообщил первый заместитель главы администрации Селемджинского района Вадим Михолап.

Замглавы пояснил, что необходимый запас медикаментов, топлива и продуктов в населенных пунктах имеется.

На заседании КЧС, которое состоялось 26 июня, приняли решение о закрытии участка федеральной трассы между Февральском и Экимчаном – вода пошла через дорожное полотно. Людей просят не планировать поездки через этот участок.

В Селемджинский район направилась аэромобильная группировка амурских спасателей в составе 30 человек с плавсредствами для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки. Для переправы транспортных средств в районе подтопления будет работать плавательное транспортное средство.