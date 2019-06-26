Новый руководитель Благовещенской больницы – о врачах, зарплатах, платных услугах и коечном фонде

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В феврале по собственному желанию уволился прежний главврач БГКБ Сергей Петрухин. Решение сменить руководителя было принято в декабре 2018 года – в период, когда работу больницы обсуждали во многих СМИ в связи резонансным случаем, когда пациентке сделали перевязку скотчем. В апреле управлять БГКБ стал экс-главврач Ивановской районной больницы Александр Сучков. Назначить Сучкова руководителем министерству здравоохранения рекомендовал общественный совет.

Назначение

– Приказ еще не подписан, я исполняю обязанности главного врача горбольницы, – сказал Александр Сучков. – Не подписан только по одной причине: еще не прошла проверка в силовых органах. Был общественный совет, где рассматривалось три кандидатуры на должность главного врача городской больницы. Мне предложили принять участие в общественном совете, я дал согласие. Я со своими помощниками написал программу развития, программу выхода из создавшейся непростой ситуации и победил.

22 года я возглавлял Ивановскую центральную районную больницу. Да, она не такая большая. Но мне за нее не стыдно. Она была и остается одной из лучших сельских больниц. У нее хорошие показатели, финансовое положение. Уходил из больницы, было плюс 5 миллионов рублей. То есть, если здесь мы имеем минус 70 миллионов кредиторской задолженности, то Ивановская больница ­имела плюс 5 миллионов на тот момент. А сегодня – плюс 7.

На базе Ивановской больницы мы создали отделение реабилитации пациентов, перенесших операции по пересадке суставов, с заболеваниями периферической нервной системы. В принципе, это дало неплохой результат. По прошлому году чистая прибыль по этому отделению была 19 миллионов рублей.

Команда

– Когда происходило назначение в апреле, звучало, что вся команда будет сформирована министерством здравоохранения (Амурской области – Прим.ред.). С одной стороны это, может быть, хорошо, потому что ответственности никакой. Ты пришел, тебя назначили, вместе с тобой пришла команда. Но, к сожалению, получилось так, что многие уважаемые врачи, которым предлагали должности заместителей, отказались. Может быть испугались трудностей, может быть не хотели выйти из зоны комфорта, потому что каждый имеет свою работу.

Я рад, что и Татьяна Сергеевна Орлова, и Виктор Сергеевич Бардов согласились занять должности заместителей по лечебной работе, по клинико-экспертной работе. Денис Васильевич Фатеев, заместитель главного врача по экономическим вопросам, пришел чуть раньше. Собралась такая команда, и у нас одна цель – сделать больницу лучше, чтобы она перестала звучать с нехорошей стороны. Достаточно много нареканий было на работу городской больницы.

Когда я шел сюда, было, конечно, тяжело, потому что 30 лет отработал в одной больнице – 22 года главным врачом, всех знал, многих принял на работу. Тяжело было прощаться с родным коллективом. Мне говорили: «Куда ты идешь, там такие люди...» И первое впечатление было – какой классный коллектив, какие замечательные душевные люди, как с ними легко и приятно работать. В каждом коллективе кто-то чем-то недоволен, но надо просто разговаривать с людьми, находить общий язык. Я думаю, что у нас все получится.

Долги

– По состоянию на 1 мая кредиторская задолженность в БГКБ превышала 71 миллион рублей. На сегодняшний день уже 52. Я думаю, что в ближайшее время мы еще сумеем подсократить. Конечно же, не без помощи областного бюджета. Бюджет ежемесячно по договоренности до сентября дополнительно финансирует больницу в размере 15 миллионов. Но не стоит надеяться на эти деньги, потому что рано или поздно они закончатся. До 1 сентября мы должны восстановить нашу финансовую систему. Мы должны сделать так, чтобы тех средств, которые мы зарабатываем в системе ОМС, и от оказания платных услуг хватало для того, чтобы не только выплачивать заработную плату, но и для того, чтобы покупать медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты питания, содержать наши здания.

Наша задача – посмотреть разумность расходов на содержание наших зданий и мы этим занялись с первых дней. Потом посмотреть наше штатное расписание. Это не значит, что врачи или средний медперсонал должен быть уволен, сокращен, потому что это отрицательно будет сказываться на доступности и качестве оказания медпомощи. А вот прочий персонал может быть где-то лишний, –продолжил и.о. главврача БГКБ.

Кадры

– 372 врача у нас по штатному расписанию. 25 из них находятся в декретном отпуске. У нас достаточно много совместителей и внешних совместителей. Не хватает своих врачей. Это, конечно же, терапевты по приемному покою. Из 18 ставок только 6 постоянных сотрудников, все остальные – внутренние или внешние совместители. Не хватает анестезиологов, травматологов. Вопросы эти решаем. Вакансии есть.

Зарплата

– Средняя зарплата у докторов в городской больнице – 74 тысячи рублей. Это не значит, что все получают 74. Кто-то получает больше. Зависит от категории, от количества отработанного времени. Кто-то получает 30 тысяч. Особенно молодежь приходит, на ставочку работает, у них заработная плата – 30.

Средняя заработная плата по младшему персоналу – по санитаркам – 36 тысяч рублей. И у медсестер – 37. Согласитесь, не совсем справедливо, когда человек, имеющий среднее специальное образование, как минимум 4 года обучения в медколледже, плюс раз в 5 лет – переподготовка, и за оказание немедицинской помощи по уходу за пациентом, за мытье полов получать такие же деньги. Это не совсем справедливо.

Качество помощи

– План мероприятий по улучшению качества медицинской помощи мы расписали. Начинать надо с приемного отделения. Смотрим, как улучшить работу, создать нормальные условия для работы медперсонала, чтобы сократить время обследования пациентов, чтобы они не находился долго в приемном отделении.

62 % пациентов к нам поступают по экстренным показаниям. И здесь надо говорить о взаимодействии с поликлиниками, страдает именно плановая помощь. Может быть, удастся увеличить число плановых госпитализаций, необходимо плотненько поработать с поликлиниками, ведь мы делаем одно общее дело. Профосмотры, диспансеризация и работа на участке проводится, чтобы запущенные больные не поступали. Если будем вместе работать, получим хороший результат.

Госзадание

По терапевтическому профилю Благовещенская горбольница принимает пациентов по экстренным показаниям, проще говоря, дежурит 7 дней в неделю. По хирургическому профилю – 5 дней в неделю. Треть экстренных пациентов – иногородние. Согласно заданию ФОМС, больнице определено на 2019 год 17,5 тысячи госпитализаций.

– Когда мы начинаем перевыполнять госзадание, сверхобъемные коечки никто оплачивать не будет, тогда мы вынуждены регулировать за счет сокращения плановых госпитализаций. Что не есть хорошо. В прошлом году перелечили. Полторы тысячи госпитализаций сделали сверх объема, и на этом мы потеряли 26 миллионов рублей. То есть минус 26. Поэтому надо придерживаться задания, смотреть объективность, обоснованность госпитализаций.

Койки

– Всего в больнице 700 коек. 670 – круглосуточного пребывания, 30 – дневные. Это не статическая величина. Есть периоды, когда мы должны перераспределять эти койки. Ежемесячно мы должны отслеживать, мы знаем эпидемиологическую ситуацию. Пневмоний будет зимой больше, значит, мы должны зимой больше коечек определить именно на это направление. Перераспределили и 20 коек, которые должны были быть нейрохирургические. Отделение не работает, оно 4 месяца стояло, просто стояло, не было лицензии, не было специалистов. Эти койки надо отдать, почему они должны стоять.

Коечный фонд в Амурской области достаточно большой, очень хотелось бы, чтобы их сокращали не за счет городского лечебного учреждения. Сами видите, сокращать можно, но будет тогда, допустим, 70 % экстренных пациентов. Конечно, не хотелось бы, потому что за коечным фондом идут штаты, финансирование и так далее.

Роддом

– Посетили вместе с Валентиной Сергеевной по случаю дня рождения города наш роддом, поздравляли наших новорожденных. 6 человек у нас родилось. Заодно прошли по больнице. Если честно, было стыдно. Как в 80-х годах было. Там бедным женщинам даже душ принять негде, и считается это нормально. Душевая сегодня капитально ремонтируется. Меняем вентиляцию, плитку пол. Заканчивают на следующей неделе. И душевая, наконец-таки заработает. Честно, мне неудобно перед женщинами. Мы говорим, что дети – самое главное, мы о них заботимся – одни лозунги. Давайте сделаем для женщин, чтобы им было приятно, городской роддом. Я понимаю, перинатальный центр, все красиво, все хорошо, новенький, чистенький. Но здесь тоже можно что-то предложить, можно сделать ремонт. Планируется строительство нового роддома, заканчивается разработка проектно-сметной документации. Будем надеяться, что через три года будет новый роддом. Ну а что, на три года остановить жизнь совсем? Давайте хоть что-то сделаем, чтобы было приятно.

О нейрохирургическом отделении

– Были мечты о том, что здесь откроется нейрохирургическое отделение. Но население Амурской области – 800 тысяч, и есть областная клиническая больница, там есть нейрохирургическое отделение, есть специалисты, есть оборудование. Чтобы получить лицензию на работу нейрохирургического отделения, необходимо было докупить оборудование на 250 миллионов рублей. Я думаю, мы нашли бы эти 250 миллионов, мы нашли бы место и применение. Но специалисты перешли в областную больницу. Часть оборудования, что была здесь, мы его также передаем безвозмездно в областную больницу. Отделение нейрохирургии будет развиваться на базе областной больнице.

Платные услуги

Из-за нестабильной обстановки в больнице отделение платных услуг практически не работало. Сейчас услуги оказываются на 1,8 миллиона рублей в месяц. До нового года больница зарабатывала за счет платных услуг до 20 миллионов в месяц. Отделение решено восстановить, уже назначен новый заведующий. Речь идет о пластической хирургии, косметологии, койках сестринского ухода, консультациях врачей и др.

– У нас достаточно состоятельных людей, которые уезжают, допустим, за границу и им не на кого оставить родителей. Почему бы не положить сюда, чтобы они могли в достойных условиях полежать под медицинским наблюдением.

Платные услуги не обязательно должны заменять услуги по линии фонда обязательного медицинского страхования. Если человек готов заплатить, пусть платит, но ни в коем случае, это не должно подменять и не должно быть вымогательства.

Наша задача вернуть деньги из частной медицины в государственное здравоохранение, мы можем предложить такие же услуги. Мы готовы нашим врачам платить больше, для того, чтобы они не бегали по частным клиникам, а оставались именно здесь и приносили славу и деньги именно нашей клинике. Все врачи сейчас конкретно знают, какой процент они будут иметь от услуг, которые он будет оказывать.

Решили расширить, реанимировать отделение, пластику попытаемся вернуть. Виктория (Алексеевнина – Прим.ред.) у нас ушла, к сожалению, в областную больницу. Ведем уже 2 месяца переговоры. Вернется – не вернется, не могу сказать. У нее там все хорошо, люди приняли с удовольствием. Косметолога нашли, я думаю, в штат войдет. Потом все врачи ведущие прием в стационаре готовы оказывать консультативную помощь. В офтальмологии оставался один врач, сейчас уже три врача.

Мы решили заняться расширением офтальмологии, потому что достаточно много пациентов уезжает за пределы области. В Хабаровск ездит уже чуть ли не половина пациентов с заболеваниями глаз, хотя и здесь открываются частные центры. Я думаю, что у частных центров надо чуть-чуть финансирование перевести на государственное здравоохранение, чтобы мы могли выполнять операции по лечению глаз и получать дополнительное финансирование, – добавил Александр Сучков.