Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:18 2

СМИ: при сдаче ОГЭ и ЕГЭ могут разрешить использование интернета

СМИ: при сдаче ОГЭ и ЕГЭ могут разрешить использование интернета
Фото: ru.depositphotos.com

Задания, включающие поиск информации в интернете, могут добавить в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) по гуманитарным предметам. Об этом директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Такие нововведения могут появиться благодаря переводу экзамена в электронную форму, сообщает РИА Новости.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», – сказала Решетникова газете «Известия».

Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла. По ее словам, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Решетникова также отметила, что в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть.

Уточняется, что пока не решено, когда именно задания нового типа будут предложены школьникам. Для внедрения любой новации в процедуру государственной итоговой аттестации необходимо не менее двух лет, считает Решетникова.

Просмотров всего: 335

#школа

распечатать


В России и мире

Путин сдал ЕГЭ на 300 баллов в Томске
Общество 24

Выпускной в Благовещенске: фоторепортаж на Амур.инфо
Общество

В школе № 11 Белогорска начался второй этап ремонтных работ (фото)
Общество

Пять амурских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Гренгам

    Гренгам
    1 час назад

    надо набить морду проверяльщикам в этом году-режут балы без объяснения причин

  • Jackson

    Jackson
    1 час назад

    Гренгам

    надо набить морду проверяльщикам в этом году-режут балы без объяснения причин



    двоечник?))

    очень хорошая, на самом деле, идея. давно пора со временем в ногу идти

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь