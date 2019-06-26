СМИ: при сдаче ОГЭ и ЕГЭ могут разрешить использование интернета

Задания, включающие поиск информации в интернете, могут добавить в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) по гуманитарным предметам. Об этом директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Такие нововведения могут появиться благодаря переводу экзамена в электронную форму, сообщает РИА Новости.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», – сказала Решетникова газете «Известия».

Она добавила, что цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла. По ее словам, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Решетникова также отметила, что в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть.

Уточняется, что пока не решено, когда именно задания нового типа будут предложены школьникам. Для внедрения любой новации в процедуру государственной итоговой аттестации необходимо не менее двух лет, считает Решетникова.