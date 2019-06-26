Совместный проект нефтяников, экологов и спецслужб начат в Приамурье

Фото: ННК-Амурнефтепродукт

Группа компаний ННК подключилась к единой федеральной информационной кампании «Останови огонь». Проект направлен против пожаров на природных территориях.

МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана, Гринпис России, Общество добровольных лесных пожарных, образовательные организации, СМИ и региональные власти объединяют усилия, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнём на природе, и таким образом снизить количество пожаров.

Ежегодно в России сгорает 2 миллиона гектаров леса – это в 2–3 раза больше, чем исчезает от легальных и нелегальных вырубок. Также горят осушенные торфяные болота и сухая трава. Кроме потерь леса, сгоревших населённых пунктов и погибших животных, пожары ведут к ускорению негативных изменений климата, выделяя огромное количество парниковых газов, сажи и пепла. Последние оседают в Арктике и снижают отражающую способность льдов.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов подтвердил включение возглавляемого им региона в федеральный проект на встрече с одним из его инициаторов – организацией «Гринпис России». Кампания «Останови огонь», начатая в апреле 2018 года, включает размещение наружной рекламы, роликов на радио и материалов в СМИ, а также просветительскую работу с детьми.

«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту», – прокомментировали в Группе компаний ННК.

Пока в проекте участвуют АЗС ННК, расположенные в Амурской области, которая входит в список самых пожароопасных регионов Российской Федерации. При этом по информации региональных диспетчерских служб, 77 % возгораний имеют грозовое происхождение, остальные возникают в основном в результате нарушения правил пожарной безопасности, что делает проект «Останови огонь» весьма актуальным.

На территории АЗС размещены тематические плакаты, при наличии экранов демонстрируются социальные ролики социальной кампании. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам флаеры, рассказывающие о причинах возникновения природных пожаров. При положительном опыте планируется масштабировать проект на другие регионы Дальнего Востока.