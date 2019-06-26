Беременным амурчанкам будут оплачивать проезд до перинатального центра

Соответствующие изменения были внесены в областной бюджет на 2019 года и приняты в двух чтениях сессии заксобрания региона 26 июня. Получить выплаты женщины смогут сразу после вступления поправок в силу. Всего до конца года на эти цели направят 9,1 миллиона рублей. Воспользоваться компенсациями смогут 1 007 беременных амурчанок.

Средства в бюджете предусмотрены для беременных, проживающих в Тындинском, Сковородинском, Зейском, Селемджинском и Магдагачинском районах.

«Долго прорабатывался сам механизм, как нам учесть, за какую стоимость каждая женщина проехала до перинатального центра. Мониторили и поездки на частных автомобилях, и на общественном транспорте и пришли к выводу, что средняя стоимость одной поездки составляет около 3 тысяч рублей туда-обратно. Так как женщина за беременность минимум три раза должна пройти скрининги, то определили, что будут оплачены три поездки. Так как женщина может поехать в областной центр на личном авто и соответственно не сможет подтвердить поездку билетом, то было принято решение, что в органы соцзащиты беременные будут предоставлять направление в перинатальный центр, а также документ, подтверждающий, что они прошли скрининги», – прокомментировала министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева.

Выделить необходимую сумму на компенсации удалось благодаря увеличению доходной части бюджета региона. Деньги пополнили областной кошелек благодаря безвозмездным поступлениям на 39,6 миллиона рублей, а также налоговым и неналоговым доходам на 1,8 миллиарда рублей. В общей сложности доходы региональной казны увеличились на 1,9 миллиарда рублей. На сессии депутаты голосовали за распределение этих средств.

Большую часть из них было предложено направить на строительство и реконструкцию социальных, образовательных, медицинских и культурных учреждений, подготовку к отопительному сезону, ремонт дорог и в сельское хозяйство.

Как сказала министр финансов области Вера Артемьева, на подготовку к отопительному периоду направят 423,9 миллиона рублей, из которых 238 миллионов будут переданы органам местного самоуправления для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Кроме того, 41,6 миллиона рублей направят на реконструкцию стадиона в селе Ивановка, в том числе за счет добровольных пожертвований ПАО «Газпром». 9,2 миллиона рублей пойдут на увеличение государственных полномочий Амурской области, которые переданы органам местного самоуправления в связи с индексацией материальных затрат, которые не были индексированы с 2010 года.

На приобретение аграриями дополнительной сельхозтехники выделят 250 миллионов рублей. На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ предусмотрено выделение 284,6 миллиона рублей. 162,8 миллиона направят на содержание областных учреждений. Кроме того, по предписаниям надзорных органов запланировано направить в областные учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты на устранение замечаний 26,1 миллиона.

Помимо этого, учитывая изношенность и необходимость ремонтов, реконструкций госучреждений, было предложено выделить 73,5 миллиона на разработку проектно-сметной документации для этих целей.

На строительство участковой больницы в селе Стойба Селемджинского района пойдут 226,9 миллиона рублей. На выполнение санитарных полетов на базе АОКБ выделят 20 миллионов рублей. Также 189,3 миллиона рублей направят на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения.