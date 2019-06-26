На улицах города Арысь обнаружили 70 неразорвавшихся снарядов

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«Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами», – написал в Facebook советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов.

24 июня на военном складе в городе Арысь произошло возгорание, повлекшее несколько взрывов. В результате ЧП погибли два человека – один гражданский и один военнослужащий. С серьезными ожогами госпитализировали 89 человек. 45 тысяч человек, проживающих в городе, экстренно эвакуировали в близлежащие города и села. Многие здания серьезно пострадали, на территории города работают военные и специалисты из разных сфер, сообщает Life. О том, когда жителям позволят вернуться, – неизвестно.