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На улицах города Арысь обнаружили 70 неразорвавшихся снарядов

На улицах города Арысь обнаружили 70 неразорвавшихся снарядов
Фото: Стоп-кадр из видео

В Казахстане, в городе Арысь, где 24 июня прогремел взрыв в воинской части, на улицах нашли 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщили власти города.

«Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами», – написал в Facebook советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов.

24 июня на военном складе в городе Арысь произошло возгорание, повлекшее несколько взрывов. В результате ЧП погибли два человека – один гражданский и один военнослужащий. С серьезными ожогами госпитализировали 89 человек. 45 тысяч человек, проживающих в городе, экстренно эвакуировали в близлежащие города и села. Многие здания серьезно пострадали, на территории города работают военные и специалисты из разных сфер, сообщает Life. О том, когда жителям позволят вернуться, – неизвестно.

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#происшествия

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