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У прокуратуры больше нет претензий к главе Пояркова Евгению Магалясу

У прокуратуры больше нет претензий к главе Пояркова Евгению Магалясу
Фото: архив Амур.инфо

Прокуратура Амурской области сообщает, что у надзорного органа больше нет оснований для дальнейшего реагирования в отношении главы Пояркова Евгения Магаляса. В 2018 году, до переизбрания его на новый срок, прокуратура направляла представление в местный Совет народных депутатов, чтобы те приняли решение об отстранении главы от должности.

Мотивировкой такого решения должна была стать утрата доверия к главе по причине наличия конфликта интересов. Однако депутаты не поддержали требования прокуратуры.

Как сообщало Амур.инфо, за несколько дней до сентябрьских выборов 2018 года прокуратура обнародовала информацию о том, что при действующем на тот момент главе сельсовета Евгении Магалясе муниципальное предприятие заключало договоры с фирмами, которые принадлежали членам его семьи.

По информации прокуратуры Амурской области, в 2013–2015 годах подконтрольное администрации сельсовета учреждение МБУ СОЗ «Поярковское» заключало договоры с коммерческой организацией, руководителем и учредителем которой являлись близкие родственники главы сельсовета. Кроме того, это же бюджетное учреждение совершало закупки у индивидуального предпринимателя – отца главы сельсовета.

«В целях устранения нарушений прокурор района в Поярковский сельский Совет народных депутатов внес представление. При этом срок полномочий главы Поярковского сельсовета Магаляса Е.В., которые являлись предметом представления прокуратуры района и в период исполнения которых допущены нарушения антикоррупционного законодательства, истек в сентябре 2018 года. В настоящее время действие договоров, заключенных МБУ СОЗ Поярковское при наличии конфликта интересов, окончено. При таких обстоятельствах в настоящее время у органов прокуратуры не имеется оснований для дальнейшего реагирования», – говорится в ответе прокуратуры Амурской области.

После того как у Евгения Магаляса истек срок полномочий, он вновь баллотировался на должность главы Пояркова. Выборы состоялись только со второй попытки, потому что перед единым днем голосования три претендента из четырех – два самовыдвиженца и один единоросс – сняли свои кандидатуры.

На состоявшихся в итоге выборах Евгений Магаляс победил со огромным отрывом – его поддержали почти 90 % жителей, принявший участие в голосовании.

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    У него еще уголовка висит за гибель школьника от падения футбольных ворот на стадионе

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