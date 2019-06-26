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В Благовещенске из-за ремонта перекроют участок дороги по улице Новой

В Благовещенске из-за ремонта перекроют участок дороги по улице Новой
Фото: ru.depositphotos.com

В связи с проведением ремонта улично-дорожной сети с 27 июня по 30 августа будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Новой между Горького и Амурской.

Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает администрация Благовещенска.

Мэрия просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

В 2018 году Амур.инфо сообщало о том, что жители одной из новостроек по улице Новой жаловались на то, что участок дороги не благоустроен. Людям приходится идти по неасфальтированной дороге, где на пути встречаются грязь и ямы. Лужи и пробоины, по словам благовещенцев, появляются после дождей из-за отсутствия ливневок.

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#транспорт

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