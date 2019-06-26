Ипотеку под два процента смогут получить дальневосточники, но не все

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«Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит ФРДВ. Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям. Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном дальневосточном гектаре, и многодетных семей», – рассказал зампред российского правительства Юрий Трутнев.

«В нацпрограмму заложено ускорение экономического роста до шести процентов. Сегодня у нас больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко. Поэтому целый ряд мер в сфере экономики направлен на достижение шестипроцентного роста. Это докапитализация Фонда развития Дальнего Востока, механизм субсидирования процентных ставок по кредитам. В секторах экономики, которые могут обеспечить соответствующий приток инвестиций – нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм, – имеется целый ряд административных ограничений и барьеров. В общем, широкий перечень дополнительных мероприятий, направленных на экономический рост.

Программа разработана по поручению президента РФ, которое он дал на Восточном экономическом форуме. Мы взяли за основу те задачи, которые поставил президент по Дальнему Востоку, – шесть процентов оттуда. Есть цели и задачи, сформулированные национальными проектами. Но их структура не предполагает достижения поставленных целей по каждому региону, а вот развитие Дальнего Востока предполагает, поскольку у нас есть прямое поручение президента достичь к 2025 году по всем основным направлениям жизни показателей выше среднероссийского уровня. Поэтому весь объем действий, который недобран по каждой территории до достижения целей нацпроектов, включен в национальную программу. По всем разделам программы расписаны цели и механизмы их исполнения», – сообщил зампред российского правительства.

Как сообщил Юрий Трутнев, общий объем финансирования программы до 2025 года составляет 11 триллионов 51 миллиард рублей. Из них 8,4 триллиона – внебюджетные средства, то есть частные инвестиции, 258 миллиардов – средства региональных бюджетов, 90 миллиардов – бюджеты государственных внебюджетных фондов. Часть средств федерального бюджета уже запланирована по тем или иным программам.

В национальную программу встроены поставленные нацпроектами задачи. Например, в нацпроекте «Образование» запланированы создание новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация учреждений среднего специального образования. На взгляд Юрия Трутнева, этого недостаточно. В образовании важнейшим является не только количество новых мест, но и качество образования. Нужны выпускники того уровня, которые завтра сделают экономику России сильнее, которые будут развивать страну. Соответственно, нужен конкурентный уровень образования. Таких целей в нацпроекте не обнаружено, сказал зампред правительства.

«В нацпрограмме запланировано, что доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, составит не менее 40 процентов, а получивших 70 и более баллов по ЕГЭ, вырастет до 30 процентов. Коллеги в правительстве с нами спорили, говорили, что ЕГЭ нельзя брать за точку отсчета. Здесь я с ними категорически не согласен, потому что мы судьбу молодого человека по ЕГЭ определяем, а качество образования – нет. Тогда надо придумать другой показатель, но это уже работа для минпросвещения», – сообщил полпред президента в ДФО.

Также дополняли цели, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. В нацпроекте по транспорту один из главных показателей – доведение до 50 процентов доли дорог регионального значения с твердым покрытием до нормативного уровня, а в крупных городских агломерациях – до 85 процентов. Но на Дальнем Востоке 1 265 населенных пунктов вообще не имеют связи по автодорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. К ним просто дорог нет, поэтому там доводить до нормативного уровня нечего. Надо сначала их проложить, а для этого требуется скорректировать цели нацпроекта. Дальнему Востоку задачи, заявленные в нацпроекте, не подходят, они не решают вопросов транспортной доступности для разбросанных по огромной территории населенных пунктов. Сначала их решить надо, а потом уже до нормативов доводить, считает спикер.

Такие же вопросы, связанные со спецификой Дальнего Востока, возникли в сфере здравоохранения. «У нас не хватает фельдшерско-акушерских пунктов, люди долго ждут обследований, специализированной медицинской помощи. В нацпрограмме прописано, что в каждом населенном пункте будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи, прописаны сроки ожидания диагностики (не более 14 дней), МРТ и специализированной медпомощи (не более 30 дней). Время приезда скорой медицинской помощи не должно превышать 20 минут. Только на строительство ФАП предусмотрены 1,1 миллиарда рублей», – сообщил Юрий Трутнев.