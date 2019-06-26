В Приамурье объявлен новый сбор на лечение Даши Сибилевой

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Папа сделал вот такое приспособление) Даша пока знакомится с ним. Кое что нужно будет доработать, но ей очень нравится! 👏 Лежа на животе совсем не хочет пытаться ползать, а так голову держит и старается. 💖