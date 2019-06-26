В Приамурье объявлен новый сбор на лечение Даши Сибилевой
В Амурской области объявлен новый сбор средств от неравнодушных людей на лечение Даши Сибилевой. Деньги нужны на поездку в Челябинск, где Дашу ждут в одном из медицинских центров.
Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама девочки Елена Сибилева, необходимая сумма составляет 364 600 рублей. Около 50 тысяч уже собрано.
В Челябинске Даше предстоят биоакустическая коррекция головного мозга, адаптивная физкультура, занятия по развитию мелкой моторики, общий массаж, рефлекторно-сегментарный массаж и другие.
Ориентировочно, поездка состоится в октябре-ноябре.
Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка 4276 0300 1666 7087; мобильный банк 8-961-954-80-54 (получатель Сибилева Елена Алексеевна).
Как сообщало Амур.инфо, в 2015 году Елена с дочками едва не погибла во время родов в перинатальном центре. Одна из двойняшек – Вика – развивается как положено, а Даша страдает ДЦП, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития.
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