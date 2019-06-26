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В Приамурье объявлен новый сбор на лечение Даши Сибилевой

В Приамурье объявлен новый сбор на лечение Даши Сибилевой

В Амурской области объявлен новый сбор средств от неравнодушных людей на лечение Даши Сибилевой. Деньги нужны на поездку в Челябинск, где Дашу ждут в одном из медицинских центров.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мама девочки Елена Сибилева, необходимая сумма составляет 364 600 рублей. Около 50 тысяч уже собрано.

В Челябинске Даше предстоят биоакустическая коррекция головного мозга, адаптивная физкультура, занятия по развитию мелкой моторики, общий массаж, рефлекторно-сегментарный массаж и другие.

Ориентировочно, поездка состоится в октябре-ноябре.

Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка 4276 0300 1666 7087; мобильный банк 8-961-954-80-54 (получатель Сибилева Елена Алексеевна).

Как сообщало Амур.инфо, в 2015 году Елена с дочками едва не погибла во время родов в перинатальном центре. Одна из двойняшек – Вика – развивается как положено, а Даша страдает ДЦП, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития.

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#дети #здоровье #помощь

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    Рискую навлечь на себя гнев сердобольной части общества, но тем не менее.

    Кто-то решает все свои проблемы сам. Кто-то, в самой крайней ситуации, в жизненно важной, решается помощь попросить (стесняясь и краснея).

    А кто-то, походу, привыкает к тому, что все вопросы в этой жизни будут решаться за чужой счёт. СтОит только очередное фото или видео в сеть выложить и эссе коротенькое приложить.

  • Татьяна0300000

    Татьяна0300000
    2 часа назад

    Так вот только же недавно закрыли сбор на лечение в Китае??? Опять сбор???

  • тт

    тт
    2 часа назад

    При ДЦП, насколько я понимаю, нужна постоянная реабилитация. Поэтому они постоянно куда-то ездят.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Самое глупое сейчас для Дашиной мамы, по-моему, из ложного стыда не попросить помощи для ребёнка тогда, когда ей еще можно помочь. Если у людей есть возможность, помогут.

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