Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 1

Бывшему главе ТМК, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно

Бывшему главе ТМК, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
Фото: ria.ru

Осужден бывший директор компании, работавшей на строительстве космодрома Восточный. Уссурийский районный суд Приморского края назначил экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктору Гребневу пять лет лишения свободы условно и штраф.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, с 2012 по 2014 годы Гребнев заключил заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства и тем самым похитил более 288 миллионов рублей. Это привело в том числе и к тому, что компания стала задерживать выплату зарплаты рабочим. ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство». «Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», – сказал РИА Новости представитель суда.

Приговор подтвердил адвокат Гребнева Игорь Поляков. «По двум статьям назначено пять лет лишения свободы условно и два года испытательного срока, а также штраф в 200 тысяч рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», – сообщил адвокат.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Просмотров всего: 44

#космодром #строительство #суды

распечатать


Общество 2

Дачные участки в Моховой Пади впервые за 30 лет подключат к электричеству

Общество 6

Страховщики не захотели страховать запуск ракеты с Восточного

Общество 5

В Хэйхэ собираются снести дома, построенные вдоль Амура

Общество 4

Трибуна-холл на «Золотой миле» начнут проектировать в 2020 году
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Гангут

    Гангут
    9 минут назад

    как мило

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь