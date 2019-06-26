Бывшему главе ТМК, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно

Осужден бывший директор компании, работавшей на строительстве космодрома Восточный. Уссурийский районный суд Приморского края назначил экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктору Гребневу пять лет лишения свободы условно и штраф.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по версии следствия, с 2012 по 2014 годы Гребнев заключил заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства и тем самым похитил более 288 миллионов рублей. Это привело в том числе и к тому, что компания стала задерживать выплату зарплаты рабочим. ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство». «Суд назначил Гребневу 5 лет условно и штраф в 200 тысяч рублей», – сказал РИА Новости представитель суда.

Приговор подтвердил адвокат Гребнева Игорь Поляков. «По двум статьям назначено пять лет лишения свободы условно и два года испытательного срока, а также штраф в 200 тысяч рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев», – сообщил адвокат.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.