В ближайшие годы 6 тысяч амурчан переселят из аварийного жилья

За шесть лет 6 тысяч амурчан должны поменять свои аварийные дома на новое жилье. Только в 2019 году на переселение выделят более 500 миллионов рублей. Такая сумма предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда».

К 1 сентября 2025 года необходимо обеспечить переселение всех граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом доложил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев на заседании регионального правительства.

Правительство Амурской области заключило соглашение с Министерством строительства Российской Федерации о реализации регионального проекта, предусматривающего финансирование в размере 6,8 миллиарда рублей. В этой сумме 6,6 миллиарда – это средства федерального бюджета, 204 миллиона – средства бюджета Амурской области.

В Приамурье утверждена региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. В ней предусмотрено переселение 6 тысяч жителей из аварийного жилья. Аварийными признаны 864 многоквартирных дома на территории 22 из 29 муниципальных образований. Площадь аварийного жилья равна 117 тысячам квадратных метров.

«По причине отсутствия аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в программу не вошли семь муниципальных образований: город Зея, Шимановск, ЗАТО Циолковский, Свободненский, Белогорский, Завитинский и Михайловский районы», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

На первом этапе программы с 2019 по 2020 годы предусмотрено переселение больше 550 жителей из аварийного жилья. Как сообщает правительство Амурской области, на это направят 558 миллионов рублей.

В прошлом, 2018 году, в Амурской области по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья расселили больше 30 тысяч квадратных метров, на которых жили 1 500 человек.